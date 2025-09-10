szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Továbbjutást ért a jó játék a Komárom VSE számára

Címkék#Komárom VSE#kézilabda#Magyar Kupa

Nem okozott gondot a vendégeknek a továbbjutás a női kézilabda Magyar Kupában. A Komárom VSE simán nyert a Gárdony ellen.

Kun Attila

A Komárom VSE a Magyar Kupa első fordulójában a hozzá hasonlóan másodosztályú Gárdony-Pázmánd együttesét látta vendégül. Ezúttal elsősorban azok kaptak lehetőséget mindkét oldalon, akik a hétvégi bajnokin kevesebbet játszottak. A Komárom 3-3-at követően végleg magához ragadta  a kezdeményezést, felszabadultan és jó ritmusban játszva, védekezésben és támadásban is jó megoldásokat választva folyamatosan növelte előnyét. A második félidőben sem változott a játék képe, az egész meccsen kiemelkedő kapusteljesítményre alapozó KVSE végül magabiztos győzelmet aratva győzött és jutott tovább.

A Komárom VSE simán győzött
A Komárom VSE (zöld mezben) magabiztosan lépett tovább a kupában
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24  Óra

Kézilabda Magyar Kupa, női, 1. forduló
Komárom VSE–Gárdony-Pázmánd NKK 35–24 (17–12)
Komárom, 50 néző, vezette: Ihász B. L., Pápai P. B.
Komárom: Tóth – Zákányi 1, Nyerges 5, Körtvélyesi 4, Tóth-Speth 1, Takács 3, Imrei N. 2. Csere: Gajdóczi (kapus) 2, Imrei R. 2, Gál, Sefcsik 6, Világos 3, Lengyel 1, Zsákovics 3, Balogh 2/2. Vezetőedző: Neukum Tamás.
Hétméteresek: 3/2, illetve 5/5.
Kiállítások: 6, illetve 8 perc.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-3, 11. p.: 7-3, 21. p.: 12-7, 34. p.: 19-13, 42. p.: 21-17, 48. p.: 26-18, 60. p.: 35-23.

GALÉRIA: Női kézilabda, Magyar Kupa-meccs Komárom (Fotók:W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A Komárom VSE trénere elégedett volt a látottakkal

Neukum Tamás: – A foglalkozás elérte célját, amit elterveztünk, azt megvalósítottuk és olyan tartalommal töltöttük meg, amilyennel akartuk. Az eredménnyel és a játékkal is maximálisan elégedett vagyok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu