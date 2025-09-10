Továbbjutást ért a jó játék a Komárom VSE számára

A Komárom VSE a Magyar Kupa első fordulójában a hozzá hasonlóan másodosztályú Gárdony-Pázmánd együttesét látta vendégül. Ezúttal elsősorban azok kaptak lehetőséget mindkét oldalon, akik a hétvégi bajnokin kevesebbet játszottak. A Komárom 3-3-at követően végleg magához ragadta a kezdeményezést, felszabadultan és jó ritmusban játszva, védekezésben és támadásban is jó megoldásokat választva folyamatosan növelte előnyét. A második félidőben sem változott a játék képe, az egész meccsen kiemelkedő kapusteljesítményre alapozó KVSE végül magabiztos győzelmet aratva győzött és jutott tovább.

A Komárom VSE (zöld mezben) magabiztosan lépett tovább a kupában

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Kézilabda Magyar Kupa, női, 1. forduló

Komárom VSE–Gárdony-Pázmánd NKK 35–24 (17–12)

Komárom, 50 néző, vezette: Ihász B. L., Pápai P. B.

Komárom: Tóth – Zákányi 1, Nyerges 5, Körtvélyesi 4, Tóth-Speth 1, Takács 3, Imrei N. 2. Csere: Gajdóczi (kapus) 2, Imrei R. 2, Gál, Sefcsik 6, Világos 3, Lengyel 1, Zsákovics 3, Balogh 2/2. Vezetőedző: Neukum Tamás.

Hétméteresek: 3/2, illetve 5/5.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-3, 11. p.: 7-3, 21. p.: 12-7, 34. p.: 19-13, 42. p.: 21-17, 48. p.: 26-18, 60. p.: 35-23.