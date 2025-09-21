Kiss Norbert megvédte címét a kamion Eb-n

A 40 éves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott. Kiss Norbert ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

Kiss Norbert hetedik alkalommal lett a kontinens legjobbja

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kiss Norbert sorozatban ötödször győzött

Kiss Norbert 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. A magyar pilóta ezzel már hetedszer lett a kontinens legjobb kamionosa.