Kamionsport

1 órája

Kiss Norbert megvédte címét a kamion Eb-n

Remek magyar kamionos siker született vasárnap. Az első futamon aratott győzelmével megvédte címét Le Mans-ban és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság történetének legsikeresebb versenyzőjévé vált Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája.

Várvizi Tamás

A 40 éves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen csaknem fél másodperces előnnyel szerezte meg az első rajtkockát, majd a nap első és a hétvége harmadik futamán magabiztos rajt-cél győzelmet aratott. Kiss Norbert ezzel a sikerrel behozhatatlan előnyre tett szert a pontverseny élén, és egy fordulóval a szezonzárás előtt bebiztosította hetedik Eb-címét, ami korábban még senkinek nem sikerült ebben a kategóriában.

kiss norbert ismét eb-győztes
Kiss Norbert hetedik alkalommal lett a kontinens legjobbja
Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás:  MTI

Kiss Norbert sorozatban ötödször győzött 

Kiss Norbert 2014-ben és 2015-ben nyerte első két bajnoki címét, majd 2021 óta sorozatban ötödször lett a versenysorozat győztese. A magyar pilóta ezzel már hetedszer lett a kontinens legjobb kamionosa. 

