A számok tükrében

4 órája

Pontosabb volt női kézilabda-válogatottunk

Mint ismert, női kéziseink, soraikban négy esztergomival, legyőzték Svédországot Tatabányán, felkészülési mérkőzésen, ezzel megnyerték a JYSK-kupát. Most a számok tükrében néztük meg a kézilabda-válogatott teljesítményét.

Várvizi Tamás

A mieink nagy csatában arattak 34-32-es győzelmet, úgy, hogy a félidőben még a riválisnál volt az előny. A második játékrészben aztán több játékelemben is feljavultunk, így megfordította a meccset a női kézilabda-válogatott.

nyert a magyar kézilabda-válogatott
Nyert a magyar kézilabda-válogatott, Klujber Katrin (labdával) ötször is betalált
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

A mieink 52-szer lőttek kapura, a svédek valamelyest kevesebbszer, 48-szor. Mivel csak két góllal nyertünk, a riválisnak valamivel jobb volt a lövőszázaléka, 67, szemben a mieink 65-ével, de ez elhanyagolható különbség. A védési statisztikában sem mutatkozott nagy eltérés ennek megfelelően: a magyar hálóőrök 22, míg a svédek 24 százalékosan hárítottak, egyik adat sem mondható kiemelkedőnek. A hétmétereseket határozottan a rivális lőtte jobban, mi a megítélt négynek csak a felét váltottuk gólra, míg a svédek ötöt kaptak és ebből ugyanennyi gólt szereztek. 

A svéd kézilabda-válogatott több labdát adott el és több technikai hibát is vétett

Ami viszont a legfigyelemreméltóbb, a pontosság: a magyar válogatott négy labdát adott el a mérkőzésen, míg az ellenfél ennek több mint a dupláját, kilencet. Emellett technikai hibából is csak kettőt vétettünk, szemben a svédek négyével. Az edzőket, szövetségi kapitányokat leginkább bosszantó két rontásból tehát összesen hatot produkáltunk, míg a skandinávok tizenhármat. Két perces kiállításokkal jóval többet sújtották a mieinket, ötöt is kaptunk, míg a svédek egyetlenegyet.

Mint ismert, a magyar keretben négy esztergomi is helyet kapott. Közülük Bukovszky Anna nem kapott lehetőséget a kapuban, Szmolek Apollónia ellenben pályára lépett. Faragó Lea három lövéséből kettő utat talált a svéd kapuba, míg Kovács Anett egyszer volt eredményes, szintén három lövésből. Utóbbi játékos egyébként tagja volt a kezdőcsapatnak is.

A mérkőzés jegyzőkönyve

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)
Tatabánya, 3024 néző. V: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, Kuczora 7, Papp N., Tóvizi 2, Vámos P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Klujber 5, Simon P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SVÉDORSZÁG: Idéhn – Hagman 7 (5), Kylberg 4, Roberts 3, Blohm 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/5

 

 

