Pontosabb volt női kézilabda-válogatottunk

A mieink nagy csatában arattak 34-32-es győzelmet, úgy, hogy a félidőben még a riválisnál volt az előny. A második játékrészben aztán több játékelemben is feljavultunk, így megfordította a meccset a női kézilabda-válogatott.

Nyert a magyar kézilabda-válogatott, Klujber Katrin (labdával) ötször is betalált

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

A mieink 52-szer lőttek kapura, a svédek valamelyest kevesebbszer, 48-szor. Mivel csak két góllal nyertünk, a riválisnak valamivel jobb volt a lövőszázaléka, 67, szemben a mieink 65-ével, de ez elhanyagolható különbség. A védési statisztikában sem mutatkozott nagy eltérés ennek megfelelően: a magyar hálóőrök 22, míg a svédek 24 százalékosan hárítottak, egyik adat sem mondható kiemelkedőnek. A hétmétereseket határozottan a rivális lőtte jobban, mi a megítélt négynek csak a felét váltottuk gólra, míg a svédek ötöt kaptak és ebből ugyanennyi gólt szereztek.

A svéd kézilabda-válogatott több labdát adott el és több technikai hibát is vétett

Ami viszont a legfigyelemreméltóbb, a pontosság: a magyar válogatott négy labdát adott el a mérkőzésen, míg az ellenfél ennek több mint a dupláját, kilencet. Emellett technikai hibából is csak kettőt vétettünk, szemben a svédek négyével. Az edzőket, szövetségi kapitányokat leginkább bosszantó két rontásból tehát összesen hatot produkáltunk, míg a skandinávok tizenhármat. Két perces kiállításokkal jóval többet sújtották a mieinket, ötöt is kaptunk, míg a svédek egyetlenegyet.

Mint ismert, a magyar keretben négy esztergomi is helyet kapott. Közülük Bukovszky Anna nem kapott lehetőséget a kapuban, Szmolek Apollónia ellenben pályára lépett. Faragó Lea három lövéséből kettő utat talált a svéd kapuba, míg Kovács Anett egyszer volt eredményes, szintén három lövésből. Utóbbi játékos egyébként tagja volt a kezdőcsapatnak is.