Esztergomi gólokkal is vertük a svédeket Tatabányán

A magyar női kézilabda-válogatott korábban már több mérkőzést is játszott Tatabányán, a szombat délutáni felkészülési meccsen kifejezetten nívós rivális jutott osztályrészül. A magyarokat a visszavágás vágya is fűthette, egyrészt tavaly az olimpiai negyeddöntőben hosszabbítás után kikaptunk a skandinávoktól, másfelől pedig a csütörtöki zártkapus edzőmeccset is a rivális nyerte. A válogatott keretben négy esztergomi kézilabdázó is helyet kapott, a kapus Bukovszky Anna, a jobbszélső Kovács Anett, a beálló Szmolek Apollónia és a balátlövő Faragó Lea. A skandinávoknál ismerős lehetett a mieinknek az a Linn Blohm, aki a hétköznapokon a Győri Audi ETO KC sikereiért dolgozik.

A magyar kézilabda-válogatott a második félidőben fordított a svédek ellen

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A szombati válogatott mérkőzés első gólját Kuczora révén a mieink szerezték, a válasz azonban hamar érkezett, mi több, az ellenfél fokozatosan növelte is előnyét, 8-4-es svéd vezetésnél a magyarok szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir kénytelen volt időt is kérni. A félidő közepére aztán zárkóztunk, az esztergomi Kovács Anett góljának köszönhetően már csak egy volt közte (9-10). A játékrész hátralévő szakaszában állandósult a kettő-négygólos vendégelőny, a végén mégis meglehetett volna a döntetlen is, ha Kuczora nem ront el egy időn túli hetest (13-14).

A női kézilabda-válogatott a második félidőben fordított

A második félidő is magyar góllal indult Tóvizi révén, ezt követően fej-fej mellett haladtak a felek. A 41. percben azonban Klujber Katrin góljával már nálunk volt az előny (20-19), mi több, kisvártatva már kettő volt ide (23-21)! Ezt követően is a mieink vezettek, még ha egy-egy gólokkal is, az ellenfélnél főleg Blohm jeleskedett a gólszerzésben, őt nemigen tudtuk tartani. Hét perccel a vége előtt 29-27-es magyar vezetésnél kértünk időt, kisvártatva pedig Simon értékesített hetesével ezen a meccsen tetemesnek mondható, háromgólos előnyt harcoltunk ki (30-27).

A végjáték a mieinknek sikerült jobban, Grosch lövésével dőlt el, hogy a magyarok örülhetnek, a pontot az i-re Klujber pompás kínaija tette fel. A vége 34-32-es magyar siker.