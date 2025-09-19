szeptember 19., péntek

Magyar-svéd után és előtt

1 órája

Tatabányán vághatnak vissza női kéziseink a csütörtöki vereségért

Címkék#Tatabánya#Kovács Anett#Bukovszky Anna#Szmolek Apollónia#kézilabda

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön 33-27-re kikapott Svédországtól Felcsúton, zárt kapus felkészülési mérkőzésen. A női kézilabda-válogatott szombat délután 16 órától újra összecsap a svédekkel Tatabányán, a Multifunkciós Csarnokban, a magyar keretben négy esztergomival.

Várvizi Tamás

A csütörtöki zártkapus felkészülési mérkőzésen a félidőben már hat góllal vezettek a skandinávok (20-14), a mieink pedig nem is tudták ezt a hátrányt ledolgozni, maradt a hatgólos különbség a végére is. A kézilabda-válogatott keretében helyet kapott a MOL Esztergom négy játékosa is, a kapus Bukovszky Anna, a jobbszélső Kovács Anett, a beálló Szmolek Apollónia és a balátlövő Faragó Lea is. A meccsen Kovács Anett 3 gólt szerzett, lehetőséget kapott Bukovszky és Szmolek is, míg Faragó ezúttal nem lépett pályára.

kézilabda-válogatottunk felkészülési mérkőzést vív
Faragó Lea is helyet kapott a kézilabda-válogatott keretében
Forrás: molcsapat.hu

– A célnak megfelelt a mérkőzés, elsősorban a gyakorláson volt a hangsúly, illetve kipróbálni olyan elemeket, amelyeket eddig nem alkalmaztunk – nyilatkozta a szakszövetség honlapjának Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. 

– Az első félidőben a visszarendeződéssel voltak gondok, emiatt kaptunk több gólt, illetve sok helyzetünk kimaradt. Szünet után felzárkóztunk, javult a védekezés és a kapusteljesítmény, de összességében a svédek megtartották az elején megszerzett előnyüket. 

Hétvégi sportműsor Podcastben ezt hallgasd meg:

 

Magyar-svéd: Elek Gábor bízik a kézilabda-válogatott győzelmében

A szombati mérkőzés kapcsán megkérdeztük Elek Gábort, a MOL Esztergom vezetőedzőjét is.

–  Hazai pályán vertük már a közelmúltban a svédeket, bízom benne, hogy ez most is így lesz. Felkészülési meccsről van szó, így minden bizonnyal különböző variációkat próbálunk majd ki, csiszolgatjuk a csapatot. Remélem, hogy jó meccset láthatunk és lesz értelme számunkra a gyakorlásnak. A magyar csapatot ismerem, a svédeket kevésbé, rájuk is kíváncsi vagyok – fogalmazott a szakember.

–  Ami az esztergomi játékosokat illeti, Kovács Anett szerintem kezdő lehet, a többiek inkább kiegészítő szerepre számíthatnak. Remélem, élnek a lehetőséggel.

 

