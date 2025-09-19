Tatabányán vághatnak vissza női kéziseink a csütörtöki vereségért

A csütörtöki zártkapus felkészülési mérkőzésen a félidőben már hat góllal vezettek a skandinávok (20-14), a mieink pedig nem is tudták ezt a hátrányt ledolgozni, maradt a hatgólos különbség a végére is. A kézilabda-válogatott keretében helyet kapott a MOL Esztergom négy játékosa is, a kapus Bukovszky Anna, a jobbszélső Kovács Anett, a beálló Szmolek Apollónia és a balátlövő Faragó Lea is. A meccsen Kovács Anett 3 gólt szerzett, lehetőséget kapott Bukovszky és Szmolek is, míg Faragó ezúttal nem lépett pályára.

Faragó Lea is helyet kapott a kézilabda-válogatott keretében

Forrás: molcsapat.hu

– A célnak megfelelt a mérkőzés, elsősorban a gyakorláson volt a hangsúly, illetve kipróbálni olyan elemeket, amelyeket eddig nem alkalmaztunk – nyilatkozta a szakszövetség honlapjának Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

– Az első félidőben a visszarendeződéssel voltak gondok, emiatt kaptunk több gólt, illetve sok helyzetünk kimaradt. Szünet után felzárkóztunk, javult a védekezés és a kapusteljesítmény, de összességében a svédek megtartották az elején megszerzett előnyüket.

Magyar-svéd: Elek Gábor bízik a kézilabda-válogatott győzelmében

A szombati mérkőzés kapcsán megkérdeztük Elek Gábort, a MOL Esztergom vezetőedzőjét is.

– Hazai pályán vertük már a közelmúltban a svédeket, bízom benne, hogy ez most is így lesz. Felkészülési meccsről van szó, így minden bizonnyal különböző variációkat próbálunk majd ki, csiszolgatjuk a csapatot. Remélem, hogy jó meccset láthatunk és lesz értelme számunkra a gyakorlásnak. A magyar csapatot ismerem, a svédeket kevésbé, rájuk is kíváncsi vagyok – fogalmazott a szakember.

– Ami az esztergomi játékosokat illeti, Kovács Anett szerintem kezdő lehet, a többiek inkább kiegészítő szerepre számíthatnak. Remélem, élnek a lehetőséggel.