Spartathlon
1 órája
Két esztergomi hős futónő is meghódította a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyét!
Horn Zsanett és Kádár Kitti, az Esztergomi Futóművek kiválóságai, sikeresen teljesítették a legendás 246 kilométeres Spartathlont, amelyet a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyeként tartanak számon. Teljesítményük nemcsak emberfeletti kitartásról, hanem példamutató elszántságról is tanúskodik.
Elképesztő sikerről számolt be Facebook-oldalán Hernádi Ádám esztergomi polgármester. Mint írta, az Esztergomi Futóművek két nagyszerű sportolója, Horn Zsanett és Kádár Kitti sikerrel teljesítette a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyét, a 246 kilométeres Spartathlont!
Szívből gratulálunk nekik!
– állt a posztban.
