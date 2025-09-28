szeptember 28., vasárnap

Spartathlon

1 órája

Két esztergomi hős futónő is meghódította a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyét!

Horn Zsanett és Kádár Kitti, az Esztergomi Futóművek kiválóságai, sikeresen teljesítették a legendás 246 kilométeres Spartathlont, amelyet a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyeként tartanak számon. Teljesítményük nemcsak emberfeletti kitartásról, hanem példamutató elszántságról is tanúskodik.

Kemma.hu

Elképesztő sikerről számolt be Facebook-oldalán Hernádi Ádám esztergomi polgármester. Mint írta, az Esztergomi Futóművek két nagyszerű sportolója, Horn Zsanett és Kádár Kitti sikerrel teljesítette a világ egyik legkeményebb ultrafutóversenyét, a 246 kilométeres Spartathlont!

Szívből gratulálunk nekik!

– állt a posztban.

 

