Ötvenéves lett Kassai Viktor
Világklasszis labdarúgóknak vezetett mérkőzéseket, megannyi nagy tornán bíráskodhatott. Ötvenéves lett a korábban a világ legjobb játékvezetőjének is megválasztott tatabányai Kassai Viktor.
A tatabányai születésű sportember már tizenöt évesen játékvezetői vizsgát tett, majd 1999-től a magyar élvonalban működött, és 323 NB I-es mérkőzésen bíráskodott. Kassai Viktor a pekingi nyári olimpián, 2008-ban az argentin-nigériai döntőn működött közre, két év múlva pedig már a dél-afrikai világbajnokságon kapott szerepet két csoportmérkőzésen, egy nyolcaddöntőn és a spanyol–német elődöntőn.
A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának összeállítása kitér rá, hogy pályafutása addigi legrangosabb mérkőzését 2011. május 28-án vezette Kassai Viktor. A Barcelona–Manchester United Bajnokok Ligája-döntővel 35 évesen minden idők legfiatalabb játékvezetője volt, aki BL-finálét dirigálhatott. Ugyanebben az évben az IFFHS a világ legjobb játékvezetőjének választotta.
2020 januárjától másfél évig az orosz, 2022 telétől 2023 nyaráig a bolgár játékvezetői bizottság vezetője volt, majd az Osztrák Labdarúgó Szövetségnél vállalt szerepet a játékvezetők technikai igazgatójaként, szerződését idén nyáron hosszabbították meg két évvel.
Kassai Viktor édesapja is játékvezető volt
Kassai Viktor két évvel ezelőtt az UEFA honlapjának adott interjút. Beszélt a kezdetekről, arról, hogy az édesapja is játékvezető volt, és hogy akinek nincs meg a tehetsége ahhoz, hogy jó labdarúgó legyen, az is részese lehet a játéknak, akár a legmagasabb szinten is. Elmondta, játékvezetőként megtanulta kezelni az embereket, rájött, hogyan találhatja meg a közös hangot a különböző temperamentumú személyekkel. A bíráskodást 2020-ban befejező Kassai a fiatal játékvezetőknek azt tanácsolja, tanuljanak, és ez vezérli őt is a mai napig.
Kassai elmondta, a tanfolyamot sok korábbi labdarúgóval együtt végezte el, akikkel megoszthatták, ütköztethették a játékvezetők és a futballisták nézetét egy-egy témakörben.
– A játékvezetők fegyelmezett emberek. Aki ezt a szakmát választja, annak sok hosszú előadást kell végighallgatnia, amihez türelem kell. A játékosok többsége nem szokott hozzá ehhez, ők edzettek kint a szabadban, és új volt nekik, hogy ennyit ülünk egy helyben – mesélte Kassai, aki elmondta, pályafutása legemlékezetesebb mérkőzése a 2011-es BL-döntő volt a Barcelona és a Manchester United között a Wembleyben.
Lapunk a legutóbbi, 2022-es világbajnokság kapcsán is készített interjút a sípmesterrel. Arra a kérdésre, hogy mit ajánlana azoknak, akik játékvezetők szeretnének lenni, ez mondta:
– A játékvezetés nehéz munka, de aki megszereti és meglátja a szépségét, annak sok örömöt fog okozni és unatkozni sem fog, emellett a játékvezetők remek közösséget alkotnak. Az MLSZ a közelmúltban a bírók díjazását is jelentősen megemelte, amely szintén motiváció lehet azoknak, akik gondolkodnak azon, hogy elkezdjék ezt a szakmát. Aki pedig nem csak tehetséges, de sokat is dolgozik az álmai eléréséért, az magasabb osztályba is kerülhet, ahol komoly karriert is befuthat.
Kassai Viktornak születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kívánunk!