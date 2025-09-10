Ötvenéves lett Kassai Viktor

A tatabányai születésű sportember már tizenöt évesen játékvezetői vizsgát tett, majd 1999-től a magyar élvonalban működött, és 323 NB I-es mérkőzésen bíráskodott. Kassai Viktor a pekingi nyári olimpián, 2008-ban az argentin-nigériai döntőn működött közre, két év múlva pedig már a dél-afrikai világbajnokságon kapott szerepet két csoportmérkőzésen, egy nyolcaddöntőn és a spanyol–német elődöntőn.

Kassai Viktor megannyi nagy mérkőzésen bíráskodott

Forrás: jatekvezetes.mlsz.hu

A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának összeállítása kitér rá, hogy pályafutása addigi legrangosabb mérkőzését 2011. május 28-án vezette Kassai Viktor. A Barcelona–Manchester United Bajnokok Ligája-döntővel 35 évesen minden idők legfiatalabb játékvezetője volt, aki BL-finálét dirigálhatott. Ugyanebben az évben az IFFHS a világ legjobb játékvezetőjének választotta.

2020 januárjától másfél évig az orosz, 2022 telétől 2023 nyaráig a bolgár játékvezetői bizottság vezetője volt, majd az Osztrák Labdarúgó Szövetségnél vállalt szerepet a játékvezetők technikai igazgatójaként, szerződését idén nyáron hosszabbították meg két évvel.

Kassai Viktor édesapja is játékvezető volt

Kassai Viktor két évvel ezelőtt az UEFA honlapjának adott interjút. Beszélt a kezdetekről, arról, hogy az édesapja is játékvezető volt, és hogy akinek nincs meg a tehetsége ahhoz, hogy jó labdarúgó legyen, az is részese lehet a játéknak, akár a legmagasabb szinten is. Elmondta, játékvezetőként megtanulta kezelni az embereket, rájött, hogyan találhatja meg a közös hangot a különböző temperamentumú személyekkel. A bíráskodást 2020-ban befejező Kassai a fiatal játékvezetőknek azt tanácsolja, tanuljanak, és ez vezérli őt is a mai napig.

Kassai elmondta, a tanfolyamot sok korábbi labdarúgóval együtt végezte el, akikkel megoszthatták, ütköztethették a játékvezetők és a futballisták nézetét egy-egy témakörben.

– A játékvezetők fegyelmezett emberek. Aki ezt a szakmát választja, annak sok hosszú előadást kell végighallgatnia, amihez türelem kell. A játékosok többsége nem szokott hozzá ehhez, ők edzettek kint a szabadban, és új volt nekik, hogy ennyit ülünk egy helyben – mesélte Kassai, aki elmondta, pályafutása legemlékezetesebb mérkőzése a 2011-es BL-döntő volt a Barcelona és a Manchester United között a Wembleyben.