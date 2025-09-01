32 perce
A nyergesújfalui kajakos szívében különleges helyet foglal el Milánó
Taroltak a magyar versenyzők az észak-olaszországi metropoliszban. A magyar csapat összesen 13 éremmel lett gazdagabb a milánói kajak-kenu-vb-n. A kajakos Kiss Blankával beszélgettünk, aki már az esküvőjét tervezi.
Nagyszerűen szerepeltek honfitársaink a múlt vasárnap véget ért olaszországi regattán. A magyar csapat hat arany-, két ezüst-, és öt bronzéremmel megnyerte az összesített éremtáblázatot a milánói kajak-kenu-vb-n. Vármegyénket az esztergomi születésű Csikós Zsóka, valamint a nyergesújfalui Kiss Blanka képviselte az év legfontosabb világversenyén. Utóbbival beszélgettünk.
Kajak-kenu-vb: lemaradtak a döntőről
A nyergesújfalui Kiss Blanka és Lucz Anna alkotta női kajak-kettes az 500 méteres versenyszám előfutamában – Ausztrália, Franciaország és Kína mögött – negyedikként kvalifikált a középdöntőbe. A magyar kettős a középfutamban a negyedik helyen végzett és mivel csak a legjobb három jutott tovább, így lemaradt az A-döntőről.
A középfutam egyébiránt az Európa-bajnok lengyel egység sikerével zárult, másodikként a németek, míg harmadikként az olimpiai címvédő új-zélandiak eveztek célba. Utóbbi egységbe egy betegség miatt bekerült a nyolcszoros olimpiai- és tizenötszörös világbajnok Lisa Carrington, aki a zuhanyhíradó szerint nyaralását megszakítva vállalta a vb-részvételt, mellyel a negyedik helyen zárt.
Nem rossz dolog kikapni ezektől a versenyzőktől, de olyan rosszul alakult az egész
– kezdte gondolatait a világ-, és kétszeres Európa-bajnok Kiss Blanka.
A Kiss–Lucz-duó a B-jelű fináléban nem talált legyőzőre.
Kiss Blanka: az előfutam lett a vesztünk
– A négy előfutamból csupán a két legrosszabb időeredmény esett ki, így nem fektettünk túl nagy hangsúlyt az első pályára. Utólag belegondolva, ez lett a vesztünk. A B-döntőben annyira szakadt az eső, hogy mindvégig csukott szemmel eveztem.
A fináléban egy ilyen erős mezőnyben a negyedik, ötödik, hatodik helyezés lett volna a realitás
– fogalmazott lapunknak vármegyénk büszkesége, aki tavaly kezdte újra pályafutását.
A magyar kettős a júniusi, csehországi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.
Versenyszezon után jöhet az esküvő?
Kiss Blanka párjával, a milánói világbajnokságon Kurucz Leventével K2-500 méteren aranyérmes Nádas Bencével már javában tervezi az esküvőjét, melyre szeptemberben a Neszmélyi borvidéken kerül majd sor.
– Bence annyira széppé tette az egész vb-t, hogy az egyik kedvenc pályám lett a milánói. Nem hittem el, hogy megnyerték a versenyt, még most is ráz a hideg tőle, annyira durvát mentek – zárta gondolatait Kiss, aki ezzel a versennyel fejezte be az idényt.
Az esztergomi kajakkirálynő ismét vízre száll
Az esztergomi születésű Csikós Zsóka mindhárom számában döntőt evezett: egy arannyal, egy bronzzal és egy ötödik helyezéssel lett gazdagabb élete első felnőtt síkvízi világversenyén. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválóságára azonban még egy fontos világverseny vár.
A 24 éves Csikósnak csütörtöktől a győri maratoni kajak-kenu vb-n szurkolhatunk.
Bauer Gyula maraton-vezetőedző a válogatók eredményei alapján állította össze a felnőtt és U23-as keretet.
A kilencszeres világbajnok, friss Világjátékok-ezüstérmes Kiszli Vanda – a júniusi Európa-bajnoksághoz hasonlóan – triplázni fog, kajak egyesben rövid körön és a klasszikus számban, illetve párosban Szerafin Zsófiával is elindul. A szintén kajakos Péli Zalán (felnőtt K-1 rövid kör, K-2, illetve U23 K-1) és Csépe Panna (K-1, K-2, U23 K-1) szintén három számban bizonyíthat, míg kenuban Laczó Dániel (felnőtt C-1 és C-2), Pluzsik Mihály (felnőtt C-1 és U23 C-1) és Matkovics Lili Sára (felnőtt C-1 és U23 C-1) is két-két számot vállal.
Négy magyar versenyző duplázik
A felkészülési programban foglaltak szerint a gyorsasági vb-n 5000 méteren indult versenyzők maguk dönthették el, hogy B-egységként szeretnének-e indulni a rövid körös számban.
A kajakosoknál Csikós és Varga, míg kenuban Csorba és Adolf is vállalta a részvételt, így nekik is lehet majd szurkolni. Ifjúsági korosztályban Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány 19 versenyzőt indít.
A hazai rendezésű világbajnokságra 42 ország több mint 450 sportolóját várják.
Kajak-kenu-vb, a magyar csapat érmes helyezései
- Aranyérmek:
Csikós Zsóka – női K-1 1000 m
Csizmadia Kolos – férfi K-1 200 m
Kopasz Bálint – férfi K-1 1000 m
Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel – férfi C-4 1000 m
Kurucz Levente, Nádas Bence – férfi K-2 500 m
Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia – női C-4 500 m
- Ezüstérmesek:
Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor – férfi K-4 1000 m
Varga Ádám – férfi K-1 500 m
- Bronzérmesek:
Adolf Balázs – férfi C-1 1000 m
Kollár Kristóf, Juhász István – férfi C-2 500 m
Csikós Zsóka – női K1-500 m
Varga Ádám – férfi K-1 5000 m
Csorba Zsófia – női C-1 5000 m
„Életem legnagyobb kihívása volt” – értékelte világbajnoki szereplését az esztergomi kajakkirálynő