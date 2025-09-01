A nyergesújfalui kajakos szívében különleges helyet foglal el Milánó

Nagyszerűen szerepeltek honfitársaink a múlt vasárnap véget ért olaszországi regattán. A magyar csapat hat arany-, két ezüst-, és öt bronzéremmel megnyerte az összesített éremtáblázatot a milánói kajak-kenu-vb-n. Vármegyénket az esztergomi születésű Csikós Zsóka, valamint a nyergesújfalui Kiss Blanka képviselte az év legfontosabb világversenyén. Utóbbival beszélgettünk.

Kajak-kenu-vb: Kiss Blanka és Lucz Anna kellemetlen meglepetésre lemaradt a milánói döntőről

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

Kajak-kenu-vb: lemaradtak a döntőről

A nyergesújfalui Kiss Blanka és Lucz Anna alkotta női kajak-kettes az 500 méteres versenyszám előfutamában – Ausztrália, Franciaország és Kína mögött – negyedikként kvalifikált a középdöntőbe. A magyar kettős a középfutamban a negyedik helyen végzett és mivel csak a legjobb három jutott tovább, így lemaradt az A-döntőről.

A középfutam egyébiránt az Európa-bajnok lengyel egység sikerével zárult, másodikként a németek, míg harmadikként az olimpiai címvédő új-zélandiak eveztek célba. Utóbbi egységbe egy betegség miatt bekerült a nyolcszoros olimpiai- és tizenötszörös világbajnok Lisa Carrington, aki a zuhanyhíradó szerint nyaralását megszakítva vállalta a vb-részvételt, mellyel a negyedik helyen zárt.

Nem rossz dolog kikapni ezektől a versenyzőktől, de olyan rosszul alakult az egész

– kezdte gondolatait a világ-, és kétszeres Európa-bajnok Kiss Blanka.

A Kiss–Lucz-duó a B-jelű fináléban nem talált legyőzőre.

Kiss Blanka: az előfutam lett a vesztünk

– A négy előfutamból csupán a két legrosszabb időeredmény esett ki, így nem fektettünk túl nagy hangsúlyt az első pályára. Utólag belegondolva, ez lett a vesztünk. A B-döntőben annyira szakadt az eső, hogy mindvégig csukott szemmel eveztem.

A fináléban egy ilyen erős mezőnyben a negyedik, ötödik, hatodik helyezés lett volna a realitás

– fogalmazott lapunknak vármegyénk büszkesége, aki tavaly kezdte újra pályafutását.

A magyar kettős a júniusi, csehországi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett.

Versenyszezon után jöhet az esküvő?

Kiss Blanka párjával, a milánói világbajnokságon Kurucz Leventével K2-500 méteren aranyérmes Nádas Bencével már javában tervezi az esküvőjét, melyre szeptemberben a Neszmélyi borvidéken kerül majd sor.

– Bence annyira széppé tette az egész vb-t, hogy az egyik kedvenc pályám lett a milánói. Nem hittem el, hogy megnyerték a versenyt, még most is ráz a hideg tőle, annyira durvát mentek – zárta gondolatait Kiss, aki ezzel a versennyel fejezte be az idényt.

Az esztergomi kajakkirálynő ismét vízre száll

Az esztergomi születésű Csikós Zsóka mindhárom számában döntőt evezett: egy arannyal, egy bronzzal és egy ötödik helyezéssel lett gazdagabb élete első felnőtt síkvízi világversenyén. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválóságára azonban még egy fontos világverseny vár.

A 24 éves Csikósnak csütörtöktől a győri maratoni kajak-kenu vb-n szurkolhatunk.

Bauer Gyula maraton-vezetőedző a válogatók eredményei alapján állította össze a felnőtt és U23-as keretet.