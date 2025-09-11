szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép sikerek

48 perce

A Hernádi-lányok ismét kitettek magukért

Címkék#Hernádi Kitti#hernádi lány#rali#Hernádi László

A közelmúltban rendezték meg a rali Magyar szlalom-bajnokság ötödik futamát. A tatai Hernádi-lányokat édesapjuk, a kiváló pilóta, Hernádi László segítette jótanácsokkal.

Petrik József

– Az első edzések biztatóan alakultak – emlékezett vissza Hernádi László a Hernádi-lányok versenye kapcsán. – Ildikó az első versenyfutamot bójahiba nélkül teljesítette, Kitti gyorsan hajtotta végre a feladatot, ám „megcsípett” két bóját is, ami négy másodperc büntetést vont maga után. 

Remekeltek a Hernádi-lányok
Ismét remekeltek a Hernádi-lányok: Kitti (balra) és Ildikó
Forrás:  beküldött

A második körben mindkét Hernádi-lány sokat gyorsult és hiba nélkül autózott. A harmadik fordulóban Ildikó egy biztonsági autózással megnyerte a női kategóriát, még Kitti megint „leszedett” két bóját, amivel a női kategória második helyén végzett. 

A Hernádi-lányok továbbra is az élen

– Kitti a junior kategóriában megnyerte az első két kört, ám a harmadikban a második legjobb időt autózta, amihez hozzá jöttek a bójahibák, így egy hajszállal lecsúszott az első helyről és a junior között ezüstérmet szerzett a nap végén – újságolta büszkén László. 

– A bajnokságban, a női kategóriát Ildikó vezeti, Kitti a második, míg a junior mezőnyben továbbra is első. A bajnokság Kiskunlacházán folytatódik, október elején.

Mint beszámoltunk róla, a testvérpár remekül szerepelt a legutóbbi, mezőkövesdi versenyen is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu