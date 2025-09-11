A Hernádi-lányok ismét kitettek magukért

– Az első edzések biztatóan alakultak – emlékezett vissza Hernádi László a Hernádi-lányok versenye kapcsán. – Ildikó az első versenyfutamot bójahiba nélkül teljesítette, Kitti gyorsan hajtotta végre a feladatot, ám „megcsípett” két bóját is, ami négy másodperc büntetést vont maga után.

Ismét remekeltek a Hernádi-lányok: Kitti (balra) és Ildikó

Forrás: beküldött

A második körben mindkét Hernádi-lány sokat gyorsult és hiba nélkül autózott. A harmadik fordulóban Ildikó egy biztonsági autózással megnyerte a női kategóriát, még Kitti megint „leszedett” két bóját, amivel a női kategória második helyén végzett.

A Hernádi-lányok továbbra is az élen

– Kitti a junior kategóriában megnyerte az első két kört, ám a harmadikban a második legjobb időt autózta, amihez hozzá jöttek a bójahibák, így egy hajszállal lecsúszott az első helyről és a junior között ezüstérmet szerzett a nap végén – újságolta büszkén László.

– A bajnokságban, a női kategóriát Ildikó vezeti, Kitti a második, míg a junior mezőnyben továbbra is első. A bajnokság Kiskunlacházán folytatódik, október elején.

Mint beszámoltunk róla, a testvérpár remekül szerepelt a legutóbbi, mezőkövesdi versenyen is.