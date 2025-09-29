szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III.

37 perce

Kezd kiegyenesedni a Bányász

Címkék#Komárom#Tatabánya#Dorogi FC#labdarúgás NB III.

Felemás eredmények születtek az NB III.-ban a hétvégén. A harmadosztályban a Tatabánya és a Komárom nyert, a Dorog viszont vereséget szenvedett.

Várvizi Tamás

A labdarúgó harmadosztály 9. fordulóját rendezték meg a hétvégén. Az Észak-Nyugati csoportban érdekelt három vármegyei csapatunk közül győzelemnek örülhetett a Tatabánya és a Komárom, a Dorogi FC azonban ismét kikapott.

labdarúgó harmadosztály: a tatabánya örülhetett
A Tatabánya futballistái győzelemnek örülhettek a labdarúgó harmadosztályban
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24  Óra

Sorozatban másodszor kapott ki a Dorogi FC a labdarúgó harmadosztályban

A dorogiak egészen a 7. fordulóig hibátlanok voltak, a 8. körben azonban megszakadt a szép sorozat, a Mosonmagyaróvár vitte el a három pontot Dorogról. Ezúttal az idegenbeli hibátlan mérlegnek is vége, az ETO Akadémia 2-0-ra nyert Mascoe 65. percben szerzett büntetőjével és Kulcsár 68. percben esett góljával. A piros-feketék ezzel visszacsúsztak a 3. helyre a tabellán, 21 pontjukkal.

Az Opus Tigáz Tatabánya a Veszprémet látta vendégül és Biben Barnabás 65. percben szerzett góljával győzött is. Horváth Ferenc együttese kezd kiegyenesedni, egymás után másodszor nyert kapott gól nélkül. A Bányász ezzel feljött a 6. helyre a tabellán, 15 ponttal.

Harmadik vármegyei csapatunk, a Komárom VSE az Ikoba Beton Zsámbékot fogadta és Múcska 21. percben szerzett tizenegyesével, valamint Bartos Julián 28. percben esett találatával már 2-0-ra vezetett, amire Bíró Richárd csak eggyel válaszolt. a Komárom VSE a 7. helyen áll, 14 ponttal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu