Kezd kiegyenesedni a Bányász

A labdarúgó harmadosztály 9. fordulóját rendezték meg a hétvégén. Az Észak-Nyugati csoportban érdekelt három vármegyei csapatunk közül győzelemnek örülhetett a Tatabánya és a Komárom, a Dorogi FC azonban ismét kikapott.

A Tatabánya futballistái győzelemnek örülhettek a labdarúgó harmadosztályban

Sorozatban másodszor kapott ki a Dorogi FC a labdarúgó harmadosztályban

A dorogiak egészen a 7. fordulóig hibátlanok voltak, a 8. körben azonban megszakadt a szép sorozat, a Mosonmagyaróvár vitte el a három pontot Dorogról. Ezúttal az idegenbeli hibátlan mérlegnek is vége, az ETO Akadémia 2-0-ra nyert Mascoe 65. percben szerzett büntetőjével és Kulcsár 68. percben esett góljával. A piros-feketék ezzel visszacsúsztak a 3. helyre a tabellán, 21 pontjukkal.

Az Opus Tigáz Tatabánya a Veszprémet látta vendégül és Biben Barnabás 65. percben szerzett góljával győzött is. Horváth Ferenc együttese kezd kiegyenesedni, egymás után másodszor nyert kapott gól nélkül. A Bányász ezzel feljött a 6. helyre a tabellán, 15 ponttal.

Harmadik vármegyei csapatunk, a Komárom VSE az Ikoba Beton Zsámbékot fogadta és Múcska 21. percben szerzett tizenegyesével, valamint Bartos Julián 28. percben esett találatával már 2-0-ra vezetett, amire Bíró Richárd csak eggyel válaszolt. a Komárom VSE a 7. helyen áll, 14 ponttal.