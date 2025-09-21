Már nem hibátlan a Dorogi FC az NB III.-ban

A Dorogi FC, az Opus Tigáz Tatabánya és a Komárom VSE is pályára lépett vasárnap a labdarúgó harmadosztály 8. fordulójában. Győzelem és vereség is született a hétvégén.

A Tatabánya (kék mezben) fontos meccset nyert a harmadosztályban és már a középmezőnyben van

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Odalett a Dorog hibátlan mérlege a labdarúgó harmadosztályban

Az NB III. Északnyugati csoportjának fordulóbeli rangadóját az eddig hibátlan Dorogi FC vívta hazai pályán, a játéknap előtt 4. helyen álló Mosonmagyaróvár ellen. Némi meglepetésre a vendégek 2-0-ra nyertek, a gólokat Gera Zalán (20. perc) és Czingráber Máté (79.) szerezte. Ezzel megszakadt a dorogiak hibátlan mérlege, továbbra is másodikok a tabellán, 21 ponttal.

Jobban sikerült a hétvége az Opus Tigáz Tatabányának, amely Pápáról hozta el a három pontot, köszönhetően Sandal Dominik 20. percben esett góljának. A Tatabánya így 4 győzelem mellett 4 vereséget tud felmutatni, 12 pontos és 6. a tabellán.

A forduló utolsó mérkőzését a Komárom VSE vívta az egykor szebb napokat is látott Szombathelyi Haladás otthonában és 2-0-ra nyert is, Csöngei Balázs a 79., Farkas Dániel pedig a 92. percben volt eredményes. A KVSE 11 ponttal a 8. helyen áll a tabellán.