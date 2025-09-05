szeptember 5., péntek

1 órája

Gyászol a magyar foci: az aranyszívű vendéglátós lábbal is oktatott

Újabb tragédia rázta meg a magyar labdarúgást. Gyászol az ikonikus magyar klub, miután elhunyt a meghatározó bányászlegenda, akit mindenki imádott. Minimum két városban siratják most Polgárdi Istvánt.

Kemma.hu

Szomorú hírről számolt be közösségi oldalán a Dorogi FC. Gyászba borult a klub, elhunyt az egyesület egykori ikonja, aki meghatározó játékos volt. Polgárdi István, sokak szeretett Pusija 65 éves korában hunyta le szemeit örökre.

Gyászol a klub. Polgárdi István a képen az első sorban jobbról a harmadik játékos
Gyászol a klub. Polgárdi István a képen az első sorban jobbról a harmadik játékos
Forrás: Facebook/Dorogi FC

Legendáját gyászolja a klub és a város

Ahogy a klub bejegyzésében írja, Polgárdi István a '80-as évek NB III.-as dorogi csapatának volt meghatározó alakja. Pusi 1983-tól 1985-ig játszott a dorogi egyesületben. 1983. szeptember 4-én egy igazi bányásznapi rangadón mutatkozott be a klubnál. A Dorog akkor éppen a listavezető Dunaújváros ellen lépett pályára, ahol 3-1-re diadalmaskodott.

Polgárdi István a Dorog színeiben összesen 42 találkozón lépett pályára és két gólt szerzett. Első gólja a klubnál egyben győzelmet is ért. A Viscosa elleni hazai meccsen rúgta a pontokat érő gólt. Második gólját szintén egy győztes mérkőzésen szerezte 985. április 21-én a Budafok ellen hazai pályán. 

Pusi bácsi most biztosan nagyon büszke egykori csapatára, ugyanis a Dorog jelenleg veretlenül, csak győzelemmel a tabella második helyén áll a harmadosztály északnyugati csoportjában. Ráadásul, most hétvégén éppen bányásznapi rangadót játszik a csapat hazai pályán a Bicske ellen. A találkozót szombaton este 20 órától rendezik a Buzánszky Jenő Stadionban.

Nem csak focista, vendéglátós is volt Pusi

Nem csak Dorogon ismerték és szerették Polgárdi Istvánt. Halálhíre egész Esztergomot megrázta. Pusi az esztergomi vendéglátás ikonikus alakja volt. Ő vezette a híres  Cippolino Kávézót. Gyászhírét több volt esztergomi főiskolás is megosztotta, hiszen a Cippolino csupán pár méterre volt a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola épületétől, így sok diák térd be ide a bulik előtt alapozni, beszélgetni. 

Gyászol a felvidéki foci is

Napokkal ezelőtt számoltunk be egy másik tragikus esetről. Az észak-komáromi csapat, a KFC Komárom vezetőségi tagja és lelkes szurkolója, Kocsis István. 

 

