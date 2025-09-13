szeptember 13., szombat

Magyar Kupa

4 órája

Hatalmas meccsen a kis falu: élőben Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-meccs!

Címkék#Szarvaskend#kupa#Fradi#Ferencváros#labdarúgás

Lázban ég Vas vármegye egy kis faluja. Szarvaskend ugyanis a Ferencvárost fogadja. Képekkel, videókkal és élő riportokkal jelentkezünk a Fradi meccséről.

Kemma.hu

Ma az egész ország Vas vármegyére figyel, ahol a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor a vármegyei I. osztályú Szarvaskend fogadja az NB I.-es Ferencvárost – írja a vaol.hu.

Szarvaskendben történelmi pillanat: jön a Fradi!
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: vaol.hu

Szarvaskend várja a sztárokkal tűzdelt Fradit

Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartja az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől.  A meccsről élőben tudósít a vaol.hu, amit itt tudtok figyelemmel követni ti is.

 

