Hatalmas meccsen a kis falu: élőben Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-meccs!

Ma az egész ország Vas vármegyére figyel, ahol a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor a vármegyei I. osztályú Szarvaskend fogadja az NB I.-es Ferencvárost – írja a vaol.hu.

Szarvaskendben történelmi pillanat: jön a Fradi!

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: vaol.hu

Szarvaskend várja a sztárokkal tűzdelt Fradit

Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartja az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől. A meccsről élőben tudósít a vaol.hu, amit itt tudtok figyelemmel követni ti is.