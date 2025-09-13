3 órája
Hatalmas meccsen a kis falu: élőben Szarvaskend-Fradi Magyar Kupa-meccs!
Lázban ég Vas vármegye egy kis faluja. Szarvaskend ugyanis a Ferencvárost fogadja. Képekkel, videókkal és élő riportokkal jelentkezünk a Fradi meccséről.
Ma az egész ország Vas vármegyére figyel, ahol a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában szombaton 16 órakor a vármegyei I. osztályú Szarvaskend fogadja az NB I.-es Ferencvárost – írja a vaol.hu.
Szarvaskend várja a sztárokkal tűzdelt Fradit
Az aprócska vasi falu lakóit már hetek óta lázban tartja az esemény, amely komoly előkészületeket is igényelt. A szarvaskendi játékosok szerint pályafutásuk egyik legfontosabb napja ez, egy életre szóló élmény, függetlenül a mérkőzés végkimenetelétől. A meccsről élőben tudósít a vaol.hu, amit itt tudtok figyelemmel követni ti is.