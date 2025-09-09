Rangos elismerést kapott az OSE Lions vezetőedzője

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság és az Utánpótlás albizottság javaslatai alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntést hozott, hogy mely játékosok és edzők bizonyultak a legjobbnak a mögöttünk hagyott évadban. Fontos kiemelni, hogy a díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki, és a 2024/25-ös szezonban nyújtott teljesítményeket díjazza. A férfi edzők közül Forray Gábor kapta az elismerést.

Forray Gábor az előttünk álló szezonban már az oroszlányiak sikereiért tevékenykedik

Fotó: Árvai Károly / Forrás: Nemzeti Sport

Az edzőknél szempont volt az elért eredmény, az általuk irányított csapat fejlődése, miként menedzselték a saját tehetségeiket, válogatott játékosaikat, illetve a játékosanyaghoz képest ki volt az, akinek csapata felülteljesített. A felnőttek esetében az eredmények mellett az objektív értékelést, összehasonlítást komolyabb statisztikai és elemzési háttér is segítette.

Forray Gábor: siker a vasiakkal

Forray Gábort tavaly júniusban nevezték ki az Egis Körmend vezetőedzőjének. A szakvezető remek munkát végzett a vasi kisvárosban: a nem túl nagy költségvetéssel dolgozó együttessel a negyeddöntőbe jutott, ahol 3-0-s összesítéssel maradt alul a későbbi bajnok Szolnokkal szemben, végül a hatodik helyen zárt a szezonban. Idén április közepén tudatták a nyilvánossággal, hogy Forray az idény végén családi okokra hivatkozva távozik Körmendről. A klubbal közösen kiadott közleményben hangsúlyozták: a döntés hátterében kizárólag családi okok állnak, nem anyagi, vagy szakmai jellegűek, és semmiféle nézeteltérés nem történt egymás között.

Forray Gábort május végén nevezték ki az MVM-OSE Lions vezetőedzőjévé, a rajt pedig biztató volt: a gárda múlt hétvégén megnyerte a Bányász Kupát – történetesen a vezetőedző előző csapatát, a Körmendet legyőzve a döntőben.