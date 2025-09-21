szeptember 21., vasárnap

Formula-1

1 órája

Max Verstappen nyert Azerbajdzsánban

Címkék#futam#Formula-1#autóverseny#Azerbajdzsán

Max Verstappen nyerte az Azeri Nagydíjat Bakiban. A Formula-1 hétvégi futamán idén először végzett dobogón a Williams.

Várvizi Tamás

A Formula-1 hétvégi futamán az élről a Red Bull-Honda holland pilótája rajtolhatott, és magabiztos győzelmet aratva elsőként is teljesítette az 51 körös versenyt. Verstappen mögött mögötte George Russell (Mercedes) és Carlos Sainz (Williams-Mercedes) szelte át a célvonalat, utóbbi azt is jelenti egyúttal, hogy a Williams az idei első dobogóját ünnepelhette. 

formula-1: verstappen nyert
Verstappen elsőként ért célba a Formula-1 Azeri Nagydíján
Forrás: verstappen.com

A Formula-1 következő futama Szingapúrban lesz

A negyedik Kimi Antonelli (Mercedes) lett, majd Liam Lawson (Racing Bulls-Honda), Cunoda Juki (Red Bull-Honda), Lando Norris (McLaren Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) és Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) tette teljessé a pontszerzők sorát. Összetettben Lando Norris 25 pontra csökkentette hátrányát azzal az Oscar Piastrival (McLaren) szemben, aki már az első körben falnak ütközött és így kiesett. Az Azeri Nagydíj után a következő futamot október 5-én Szingapúrban rendezik.

 

