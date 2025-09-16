szeptember 16., kedd

Dinamikus árazás

1 órája

Ennyibe fájhat, ha élőben akarod látni a foci vb-t - utánaszámoltunk az áraknak!

Címkék#labdarúgó világbajnokság#foci-vb#vb#FIFA#jegyár

Elindult az előregisztárció a 2026-os futball világbajnokság jegyeire. Dinamikus árazást vezetett be a FIFA: minél nagyobb az érdeklődés, annál többet kell fizeti az élményért. A tengerentúlra az utazás és a szállás is elég borsos, vagyis mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk, ha VB-mecset akarunk látni. Mutatjuk, mire számíthatsz!

Szabó Bence

 A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már készül a jövő évi világbajnokságra: elindultak az előregisztrációk a 2026-os foci vb jegyeire. A FIFA ezen a világbajnokságon a dinamikus árazás rendszerét használja, csakúgy, mint előzőleg a klubvilágbajnokságon. Ezáltal azonban az árak ingadozhatnak, esetenként irreálisan megnőhetnek a nagyobb nézőszámú mérkőzésekre.

A foci VB tavalyai győztesei az Argentinok voltak
Ki örülhet jövőre a foci VB döntője után?
Fotó: Friedemann Vogel / Forrás:  MTI/EPA

A 2026-os lesz az első foci vb, amin az új árazási rendszert használják

A legolcsóbb jegyárak 60 dollártól kezdődnek (mintegy 20 ezer forint), de a megnövekedett kereslet miatt tovább drágulhatnak. A jegykategóriától függően több ezer dollárba is kerülhet egy-egy belépő – írja a The Guardian. A FIFA oldalán négy külön kategóriát taglalnak a foci vb meccseire. Az elsőbe a legjobb ülőhelyek tartoznak a pályához közel, így ezek a legdrágábbak. A negyedikbe pedig a szektorok felső részlegei, rosszabb rálátással a pályára, kedvezőbb árakkal.

A jegyértékesítés első szakasza szeptember 10-én kezdődött, amelyre a Visa-kártyával rendelkező várakozók adhatják be kérelmeiket. Szeptember 29-ig értesítik a kiválasztott jelentkezőket véletlenszerűen, ők így már októberben megvásárolhatják a belépőjüket a labdarúgó-világbajnokságra.
A torna selejtezői még tartanak, így nem tudni, mely nemzetek vesznek részt a tornán. Ezáltal több mint kérdéses, hogy a dinamikus árazás miképp befolyásolja majd a hátralévő értékesítési időszakot.

Néhány hónappal ezelőtt a Bajnokok Ligája döntő árairól is beszámoltunk. Először a jegyértékesítő oldalak ajánlataira pillantottunk rá. Az egyik néhány nappal a finálé előtt azt írta, hogy 2050 áll rendelkezésükre, egymillió 024 ezer 891 forinttól van lehetőség az alapkategóriás jegy beszerzésére, de a 111-es szektorba 4 millió 993 ezer 060 forintért is vásárolhattunk. Az utazás és a szállás összesen 150-170 ezer forintba került volna. 

Most nézzük, mennyibe kerülne, ha a labdarúgó-világbajnokság első meccsét néznénk meg! A torna nyitómérkőzését Mexikóvárosban, az Estadio Aztecaban rendezik, amely 87 ezer 523 férőhellyel rendelkezik. A repülőjegy árak akár az 1000 dollárt is elérhetik két főre (mintegy 330 ezer forint), és több mint 20 óra az út, két átszállással. A foci vb idején a szállások már pénztárcabarátabb opciókat kínálnak. A stadion 5 kilométeres körzetében már 3 csillagos helyeket is találhatunk 220 dollárért, ami 75 ezer forintnak felel meg, ha ketten utaznánk.

 

