Fallabda

55 perce

Farkas Balázs a legjobb nyolc között búcsúzott

A tatabányai sportoló döntő szettben veszített japán riválisával szemben. Farkas Balázs számára a negyeddöntő jelentette a végállomást.

Kemma.hu

A tatabányai Farkas Balázs, a Squashberek SE versenyzője a negyeddöntőben búcsúzott a Budapest Squash Openen, a 32 ezer dollár összdíjazású PSA World Tour-versenyen. 

Farkas Balázs eddig csak edzett legyőzőjével


A magyar szövetség tájékoztatása szerint a negyedik helyen kiemelt játékos tegnap a japán Cukue Riunoszukével csapott össze, akivel eddig csak közös edzéseik voltak, de még nem vívtak tétmeccset. Az augusztusi csengtui Világjátékokon ezüstérmes hazai fallabdás 2-1-re is vezetett hetedikként rangsorolt riválisa ellen, de 2-2 után az utolsó játszmában az ázsiai volt jobb. A találkozó 62 percig tartott. Farkas a nyolcaddöntőben a francia Toufik Mekhalfi ellen győzött 3-1-re. 

Két, szabadkártyát elnyerő magyar sportoló is pályára lépett a viadalon, Simon Dániel a portugál Rui Soares, Takács Benedek az egyiptomi Yassin Elshafei ellen szenvedett egyaránt 3-0-s vereséget az első fordulóban.

A szombaton rajtoló nemzetközi viadal szerdán ér véget. 
 

 

 

