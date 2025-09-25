Az Esztergomi Vitézek győzelemmel kezdték az Extraligát

A hétvégén az Esztergomi Vitézek számára is elindult az újdonsült Extraliga. A három legjobb magyar (Vitézek, Honfoglalók, Exiles), két bécsi (Celtic, Donau) és egy szerb csapat alkotja az idei első osztály küzdelmeit. Nyáron a Vitézeknél nem történt nagy játékosmozgás: Princz Ádám személyében egy nagy visszatérő érkezett a csapathoz, aki az első mérkőzésen rögtön a cserepadon kapott helyet. Emellett a tavasszal kölcsönbe érkező játékosok is maradtak a rekordbajnoknál.

Az Esztergomi Vitézek (piros-fehérben) legyűrte a Vienna Celtic együttesét

Forrás: Esztergomi Vitézek

A 2025-26-os szezon első mérkőzésén az osztrák fővárosi csapatot látták vendégül az esztergomiak, akik rendkívül nagy lendülettel kezdték a találkozót és már a 6. percben két céllal vezettek a fiatal osztrák együttes ellen. Végig a hazaiak domináltak és uralták a félidőt, a Celtic csak a játékrész végén tudta megszerezni az első pontjait. A térfélcserét követően sem változott a játék képe, a frissen beálló játékosok új lendületet adtak a házigazdának, amely tovább növelte előnyét. A találkozó a második bécsi céllal zárult. Ezzel a nagy különbségű győzelemmel a Vitézek az Extraliga élére ugrott 5 ponttal.

A fő találkozót megelőzően az esztergomi U16-os korosztály is mérkőzést játszott, mégpedig a Kobra SE ellen, amelyen magabiztos, 68-0-s győzelmet aratott. Őket követték a legrutinosabb esztergomi rögbisek. Az öregfiúk a romániai Dracula csapat ellen léptek pályára, a jó hangulatú találkozón vendégsiker született.

Az Esztergomi Vitézek női csapata Prágában végzett az első helyen



A Vitéz Lányok 2036 projektcsapat Prágában lépett pályára a Cseh Open bajnokság őszi nyitófordulóján, amelyen három magabiztos győzelemmel, kapott pont nélkül megőrizte összetett első helyét.



Rögbi, Extraliga, férfi Esztergomi Vitézek–Vienna Celtic 50-14 (31-7) Esztergom, vezette: Jánosi A. (Magyar V., Haspel G.). Esztergomi Vitézek: Pataki, Pluhár, Molnár, Ágotai 10, Vodicska 5, Visi B. 10, Gyurcsik 5, Visi P., Szóda, Kiss 10, Sitku, Suiogan, Stiglmayer, Gódor, Sovány 5. Csere: Németh, Princz, Hullár, Meggyes, Szatmári, Marosy, Petróczi, Órai 5. Edző: Sőlősi Darius.



