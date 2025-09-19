szeptember 19., péntek

Rögbi

2 órája

A rögbi mellett lecsót is fogyaszthatunk Esztergomban

Címkék#Extraliga#Vienna Celtic#rögbi#Esztergomi Vitézek

A hétvégén kezdődik a férfi rögbi Extraliga. Az Esztergomi Vitézek az osztrák Vienna Celtic csapatát fogadja.

Kun Attila

A hétvégén az Esztergomi Vitézek férficsapata számára is elindul az őszi idény. A 2025-26-os élvonalbeli bajnokság újraszerveződött, az első osztály Extraliga néven folytatja, ahol Magyarország három legjobb csapata (Vitézek, Exiles, Honfoglalók), mellett két bécsi (Celtic, Donau) és egy szerb együttes vetélkedik majd. 

Esztergomi Vitézek: az osztrák Vienna Celtic lesz az ellenfél a férfi Extraliga első fordulójában
Az Esztergomi Vitézek a Vienna Celtic ellen kezd az Extraligában
Forrás:  Esztergomi Vitézek

Az Esztergomi Vitézek az osztrák bajnokot fogadja

Szombaton igazi rögbidömpinget rendeznek Esztergomban. 10 órától utánpótlás-mérkőzések zajlanak, 14.30-tól a Vitézek korábbi legendás játékosai lépnek pályára egy öregfiúk-találkozón, amelyen az ellenfél a romániai Dracula együttese lesz. A nap főmérkőzését az Extraliga első fordulójában vívják 16 órától, amelyen az esztergomiak a regnáló osztrák bajnok Vienna Celtic gárdáját látják vendégül. A két csapat legutóbb három éve találkozott egymással, akkor az osztrákoknak idegenben sikerült nyerniük. A Vitézek nincs könnyű helyzetben, több alapemberével nem számolhat Sőlősi Darius vezetőedző. Az esztergomi Rugby Clubba kilátogatókat 10 órától egész napos program fogadja, hiszen a helyszínen rendezik a hagyományos lecsófesztivált.

Rögbi, Extraliga, férfi, 1. forduló

Esztergomi Vitézek–Vienna Celtic (osztrák)

Esztergom, szombat, 16 óra.

 

