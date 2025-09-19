A rögbi mellett lecsót is fogyaszthatunk Esztergomban

A hétvégén az Esztergomi Vitézek férficsapata számára is elindul az őszi idény. A 2025-26-os élvonalbeli bajnokság újraszerveződött, az első osztály Extraliga néven folytatja, ahol Magyarország három legjobb csapata (Vitézek, Exiles, Honfoglalók), mellett két bécsi (Celtic, Donau) és egy szerb együttes vetélkedik majd.

Az Esztergomi Vitézek a Vienna Celtic ellen kezd az Extraligában

Forrás: Esztergomi Vitézek

Az Esztergomi Vitézek az osztrák bajnokot fogadja

Szombaton igazi rögbidömpinget rendeznek Esztergomban. 10 órától utánpótlás-mérkőzések zajlanak, 14.30-tól a Vitézek korábbi legendás játékosai lépnek pályára egy öregfiúk-találkozón, amelyen az ellenfél a romániai Dracula együttese lesz. A nap főmérkőzését az Extraliga első fordulójában vívják 16 órától, amelyen az esztergomiak a regnáló osztrák bajnok Vienna Celtic gárdáját látják vendégül. A két csapat legutóbb három éve találkozott egymással, akkor az osztrákoknak idegenben sikerült nyerniük. A Vitézek nincs könnyű helyzetben, több alapemberével nem számolhat Sőlősi Darius vezetőedző. Az esztergomi Rugby Clubba kilátogatókat 10 órától egész napos program fogadja, hiszen a helyszínen rendezik a hagyományos lecsófesztivált.