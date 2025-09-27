szeptember 27., szombat

Rögbi

1 órája

A vitézlányok megkezdik címvédő hadjáratukat

Címkék#Extraliga#rögbi#Esztergomi Vitézek

A nők az első, a férfiak a második bajnoki fordulóban lépnek pályára. Az Esztergomi Vitézek mindkét csapata játszik az élvonalbeli rögbibajnokságokban.

Kun Attila

A hétvégén folytatódik az Extraliga az Esztergomi Vitézek férficsapata számára. A listavezető, az első fordulóban az osztrák Vienna Celtic ellen 50-14-es győzelmet arató esztergomiak Szegedre utaznak, ahol az újonc szerb Dinamo csapatával találkoznak. A két együttesnek nincs közös múltja. A vendéglátó – amely a szerb válogatott gerincét adja – az első fordulóban 41-28-ra kikapott a Honfoglalóktól, ezzel jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán. Az előző fordulóban elszenvedett kisebb sérülések miatt valószínűleg több alapember is kihagyja ezt a találkozót a Vitézek részéről.

Esztergomi Vitézek: a női és férficsapat is pályára lép az élvonalbeli rögbibajnokságokban
Az Esztergomi Vitézek (piros-fehérben) Szegeden lép pályára szerb riválisa ellen
Forrás: Esztergomi Vitézek

 

Az Esztergomi Vitézek női csapata is megkezdi a szezont


A magyar női bajnokság is kezdetét veszi a hétvégén. Az első fordulót szombaton, 11 órától rendezik Székesfehérváron, ahol hat csapat mérkőzik egymással. Az Esztergomi Vitézek címvédőként várja a rajtot és a célja nem más, mint a címvédés.

Rögbi, Extraliga, férfi, 2. forduló

FWSE Dinamo (szerb)–Esztergomi Vitézek

Szeged, szombat, 15 óra.

 

 

