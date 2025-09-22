2 órája
Edzésárak sportáganként – mit vállal a család a gyerek mozgásáért?
A szülők tengernyi pénzt is kifizetnének, hogy a gyermekeik edzettek és egészségesek legyenek. Összegyűjtöttük a legnépszerűbb sportolási lehetőségeket, edzésárakat. Vármegyénkben a futball edzés vezeti a top listát.
Megvizsgáltuk mennyire nehéz dönteniük a szülőknek, hogy milyen sportedzésre írassák be a gyermeküket. Az edzésárak évről évre emelkednek és komoly anyagi terhet jelentenek sok család számára. Megnéztük milyen mélyre kell a pénztárcájukba nyúlni a szülőknek, ha sportolni szeretne gyerekük.
Ezekre az edzésárakra lehet számítani sportáganként
Labdarúgás
Kétségkívül a legnépszerűbb sportról beszélhetünk a gyerekek és iskolások között. Általánosságban elmondható, hogy a havi tagdíj árak 3-4 ezer forinttól kezdődnek a kisebb vármegyei kluboknál, azonban, ha a gyermekek magasabb szinten is szeretnének foglalkozni a labdarúgás fortélyaival, akkor havonta 10 ezer forint fölött is lehetnek a tagsági díjak. Például a Wati-Kecskéd KSK edzései már 3 ezer forinttért látogathatóak, a Tatabányai SC, és a Tatai AC tréningeiért pedig 11 ezer forintot kell fizetniük a szülőknek havonta. Nem beszélve a sportszerek árairól, amik ebben a sportágban az utóbbi időben igazán megemelkedtek. Egy focicipő ára 15 ezer forinttól kezdődhet, és akár a 100 ezres árkategóriát is elérheti. Sok egyesületnél a fiatal labdarúgók teljes egyenmelegítő szettet is kapnak ingyen, így ezzel a szülőknek nem kell bajlódniuk, de az egyéb felszerelések árai sajnos borsosak lehetnek. Kötelező felszerelés például a sípcsontvédő, amiből egy pár 5-20 ezer forint is lehet, az ifjú kapusoknál pedig ugyanebbe az árazásba esik bele a kapuskesztyű.
Úszás
Az úszás oktatás az általános iskolák számára kötelező, így ez a mozgásforma sok fiatalnak szimpatikus lehet. A tatabányai Gyémánt Fürdő medencéiben a diákok kedvezményesen úszhatnak, egy diák napijegy ára 1450 forint. A havi bérletet is alacsonyabb áron szerezhetik be a diákok, ennek ára 13 ezer forint. Fontos megjegyezni, hogy a tatabányai lakcímmel rendelkezők még alacsonyabb áron sportolhatnak, számukra csupán 11 ezer forintba kerül havonta ez a fajta sportolási lehetőség. Habár ehhez a szabadidős tevékenységhez kevés sportfelszerelés szükséges, nem árt tisztában lenniük a szülőknek azzal a ténnyel, hogy az úszószemüveg, és az úszósapka is elengedhetetlen a medencékben. Az úszószemüvegek árai ezer forinttól egészen 20 ezer forintig terjedhetnek, az úszósapkák pedig a legtöbb sportáruházban mintegy 15 ezer forintig fordulnak elő.
Torna, szertorna
Az utóbbi időben a szertorna is népszerűbb lett hazánkban. A testnevelés órákon is már sokszor találkozhattak a diákok ezzel a sporttal, például a talajgyakorlatok során, vagy akár a gerendán állva. Az esztergomi Jumpsport egyesület is eredményességéről számolt be a saját weboldalán. Elmondásuk szerint, egyesületük 2007 óta várja az ifjú leány szertornász növendékeket, tagdíjuk pedig havi 5 ezer forint.
A Tatabányai SC is szeretettel fogadja az ifjú torász növendékeket, az ő szüleiknek havi 10 ezer forint tagdíjat kell befizetniük az edzéseken való részvételért.
Asztalitenisz
Dinamikus, egyszerű, és közkedvelt labdajáték az iskolás gyerekek között is. A Tatai AC szakosztályvezetője, Lukács Csaba elárulta, hogy számukra kiemelten fontos, hogy a jövő tehetségeit miképp gondozzák. Az idei szezonban újra a legnagyobb csapatokkal vívhatnak meg a tatai pingpongosok, ugyanis a fiatal Epinger Márton szárnyalása miatt vállalták a legmagasabb szintet, az Extraligát. Lukács mester kiemelte, hogy az asztalitenisz edzések is 11 ezres havi tagdíj fejében látogathatóak, mint ahogy minden sportág a Tatai AC égisze alatt, így csak arra tud mindenkit biztatni, hogy próbáljon ki minél több lehetőséget.
Kézilabda
Hazánkban nagy népszerűségnek örvend, több nagy egyesületünk már nemzetközi porondon is bizonyított, így méltán népszerű választás a diákok számára. Vármegyénken belül több egyesület is működik, a Tatabányai Sport Club 8 ezer forint ellenében biztosítja a fejlődést a jövő következő Lékai Mátéjának vagy Görbicz Anitájának. Az eszközök terén itt már több mindenre lesz szüksége a gyerkőcöknek, ugyanis nem elég a megfelelő cipő kiválasztása, de a védőfelszerelések is kulcsfontosságúak. A kézilabdacipők árai 12 ezer forinttól, 28 ezer forintig terjednek, míg a térd és könyökvédők 5 ezer forinttól kezdődnek, és akár 20 ezer forintba is kerülhetnek.
Küzdősportok
Vármegyénkben több lehetőség is adott a harcművészetek elsajátításához. Ez a sportág több szempontból is fontos lehet a gyerekek fejlődése során. Bár a legtöbb sport esetében elmondható, hogy alapelvárás a fegyelem az edzéseken, de a küzdősportok esetében még nagyobb figyelmet fordítanak erre az erényre. A Koryu Dojo Oroszlányon, Tatabányán, és Bokodon is különböző lehetőségeket kínál az ifjú harcosoknak. Gyerek csoportjaik fő területe a sportkarate, és a kick-box világával is megismerkedhetnek a fiatalok. Az egyesület Facebook oldala alapján az első edzés ingyenes, a továbbiakban pedig 8 ezer forint havi tagdíj ellenében fejleszthetik tudásukat a gyermekek.
Egyéb sportok és szabadidős tevékenységek
Bár a végtelenségig lehetne sorolni a mozgás opciókat vármegyénkben, azonban van pár, ami kifejezetten egyedi. A Szent György Esztergomi Szabadidős Egyesület balatoni vitorlástúrákat is kínál a tagoknak, a kezdő jelentkezőknek pedig még a vitorlázás-elmélet alapjaiból az oktatást is vállalják. Az egyesület elnöke Bors József elárulta, hogy tagsági díjuk csupán 2 ezer forint havonta, a vitorlázás mellett pedig a tollaslabda is a klub tevékenységei közé tartozik.
Az amerikai futball hazánkban csak a közelmúltban vált ismertté, de már Oroszlányon és Tatabányán is űzhetik ezt a sportot a növendék Tom Brady-k. Az Oroszlány Bears csapata már 6 éves kortól várja az érdeklődőket az amerikai foci kontaktmentes változatára, a flag football-ra. A flag football során a játékosoknak a derekukra erősített zászlókat (flag-eket) kell letépniük az ellenfélről a szerelések helyett. Így ez a változat sokkal kevesebb testi kontaktust igényel, ezáltal csökkenti a sérülésveszélyt, és szélesebb körben játszható.