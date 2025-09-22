Edzésárak sportáganként – mit vállal a család a gyerek mozgásáért?

Megvizsgáltuk mennyire nehéz dönteniük a szülőknek, hogy milyen sportedzésre írassák be a gyermeküket. Az edzésárak évről évre emelkednek és komoly anyagi terhet jelentenek sok család számára. Megnéztük milyen mélyre kell a pénztárcájukba nyúlni a szülőknek, ha sportolni szeretne gyerekük.

Az edzésárak nem mindig kedvezőek az ifjú sportolók szüleinek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook/Komáromi Városmarketing Kft.

Ezekre az edzésárakra lehet számítani sportáganként

Labdarúgás

Kétségkívül a legnépszerűbb sportról beszélhetünk a gyerekek és iskolások között. Általánosságban elmondható, hogy a havi tagdíj árak 3-4 ezer forinttól kezdődnek a kisebb vármegyei kluboknál, azonban, ha a gyermekek magasabb szinten is szeretnének foglalkozni a labdarúgás fortélyaival, akkor havonta 10 ezer forint fölött is lehetnek a tagsági díjak. Például a Wati-Kecskéd KSK edzései már 3 ezer forinttért látogathatóak, a Tatabányai SC, és a Tatai AC tréningeiért pedig 11 ezer forintot kell fizetniük a szülőknek havonta. Nem beszélve a sportszerek árairól, amik ebben a sportágban az utóbbi időben igazán megemelkedtek. Egy focicipő ára 15 ezer forinttól kezdődhet, és akár a 100 ezres árkategóriát is elérheti. Sok egyesületnél a fiatal labdarúgók teljes egyenmelegítő szettet is kapnak ingyen, így ezzel a szülőknek nem kell bajlódniuk, de az egyéb felszerelések árai sajnos borsosak lehetnek. Kötelező felszerelés például a sípcsontvédő, amiből egy pár 5-20 ezer forint is lehet, az ifjú kapusoknál pedig ugyanebbe az árazásba esik bele a kapuskesztyű.

Úszás

Az úszás oktatás az általános iskolák számára kötelező, így ez a mozgásforma sok fiatalnak szimpatikus lehet. A tatabányai Gyémánt Fürdő medencéiben a diákok kedvezményesen úszhatnak, egy diák napijegy ára 1450 forint. A havi bérletet is alacsonyabb áron szerezhetik be a diákok, ennek ára 13 ezer forint. Fontos megjegyezni, hogy a tatabányai lakcímmel rendelkezők még alacsonyabb áron sportolhatnak, számukra csupán 11 ezer forintba kerül havonta ez a fajta sportolási lehetőség. Habár ehhez a szabadidős tevékenységhez kevés sportfelszerelés szükséges, nem árt tisztában lenniük a szülőknek azzal a ténnyel, hogy az úszószemüveg, és az úszósapka is elengedhetetlen a medencékben. Az úszószemüvegek árai ezer forinttól egészen 20 ezer forintig terjedhetnek, az úszósapkák pedig a legtöbb sportáruházban mintegy 15 ezer forintig fordulnak elő.