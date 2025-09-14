A legjobb veterán birkózók gyűlnek össze Tatabányán

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ), Tatabánya megyei jogú város és a Tatabányai Sport Club (TSC) közös sajtótájékoztatón elhangzott: a birkózó veterán-vb-n a 35 éves és annál idősebb sportolók vehetnek részt, öt korosztályban. A viadalnak a multifunkciós csarnok ad otthont.

A legjobbak érkeznek Tatabányára: október 7-én rajtol a birkózó veterán-vb

Forrás: birkozoszov.hu

Szücsné Posztovics Ilona polgármester házigazdaként elmondta: Tatabánya igazi sportváros, és most fordulóponthoz érkezett, hiszen világbajnokságot rendezhetnek a vármegyeszékhelyen.

Birkózó veterán-vb: öt kontinensről csaknem hétszáz vendég érkezik

Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke kitért rá: az eseményen 35 klub mintegy 75 magyar sportolójáért szurkolhat a közönség, amely az előzetes regisztrációt követően ingyenesen tekintheti meg a vb eseményeit. Hozzátette: boldogan vállalták a veterán-vb megrendezését, melyre öt kontinens hatvan országából csaknem hétszáz akkreditált vendég érkezik.

Sámuel Botond, a TSC ügyvezető elnöke beszédében hangsúlyozta: a világbajnokság megrendezése soha vissza nem térő lehetőség a városnak.

– Nagyon remélem, hogy október 12-én, a világbajnokság záró napján azt mondhatjuk, minden idők legjobb veterán vb-jét tudhatjuk magunk mögött – foalmazott.

A világbajnokság arca a 2021-ben visszavonult kötöttfogású világbajnok, Kiss Balázs, aki a "B" korosztályban a 100 kilogrammosok között teszi próbára magát, tehát szinte visszafogy korábbi versenysúlyára, 97 kilóra.

A tatabányai birkózók néhány évvel ezelőtt az ob-n is remekeltek.