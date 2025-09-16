Bajnokok Ligája: különleges álomért indul harcba Szoboszlai és Kerkez

Megkezdődik a versenyfutás a Bajnokok Ligája trófeájáért szeptember 16-án. A döntőt a Puskás Arénában rendezik az idei 2025-2026-os szezon során, így Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak is nagy álma lehet a budapesti finálé. A rekord győztes Real Madrid kedd este 21:00-kor a francia Marseille csapatát fogadja, a Liverpool pedig szerdán 21:00-kor az Atlético Madrid csapatát látja vendégül, mindkét rangadó az RTL+ felületén lesz megtekinthető 20:30-tól.

Kemény összecsapás vár a Bajnokok Ligája első fordulójában a Livelpool-ra

Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI

Idén a Sport TV csatornái is közvetítik a Bajnokok Ligája (BL) mérkőzéseit

Az idei BL kiírás futball nagyágyúit már a Sport TV-n is követhetik a szurkolók. A televízió képernyője előtt például a szerda esti Bayern München-Chelsea rangadót is követhetik a nézők 20:45-től.

A Liverpool és az Atlético Madrid mérkőzése azért is érdekes, mert a felek az előző összecsapások során nem kímélték egymást. Az eddigi UEFA-Bajnokok Ligája statisztikák alapján a Liverpool két alkalommal nyert, két alkalommal döntetlen született, és két meccsen az Atlético diadalmaskodott. Szoboszlai csapata számára azért is lesz érdekes a találkozó, mert, ahogy korábban is megírtuk, a hétvégén csak a 95. percben nyertek, nehezen büntetővel az újonc Burnley ellen, így lesz mit javítaniuk a szerda este folyamán.

A kedd este legizgalmasabb összeállítása talán a Real Madrid-Marseille párharc lesz. A Real jó formában van, az elmúlt négy La Liga mérkőzését győzelemmel zárta, a Marseille viszont döcögősen kezdte a szezont, de a Lorient-t és a Paris FC-t nagy gólkülönbségekkel múlták felül. Az elmúlt találkozók alapján talán a Madrid tekinthető esélyesebbnek, ugyanis négyszer diadalmaskodtak a marseille-i csapat felett, ehhez azonban a franciáknak is lesz egy-két szavuk.

Még szeptember 18-án is folytatódik a BL, csütörtök este is hat párharc várja a labdarúgás szerelmeseit. Ezen a meccsnapon a Newcastle-Barcelona összecsapás lehet a legizgalmasabb, ugyanis a felek már 2003 óta nem találkoztak egymással a pályán, így lesz mivel meglepniük egymást a csapatoknak.