1 órája
Bajnokok Ligája: különleges álomért indul harcba Szoboszlai és Kerkez
Kezdődik a klubfutball legnagyobb tornája. A Bajnokok Ligája (BL) alapszakaszának első fordulója máris parázs összecsapásokat kínál, köztük a Liverpool és a Real Madrid mérkőzéseit. Mutatjuk a legizgalmasabb párosításokat!
Megkezdődik a versenyfutás a Bajnokok Ligája trófeájáért szeptember 16-án. A döntőt a Puskás Arénában rendezik az idei 2025-2026-os szezon során, így Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak is nagy álma lehet a budapesti finálé. A rekord győztes Real Madrid kedd este 21:00-kor a francia Marseille csapatát fogadja, a Liverpool pedig szerdán 21:00-kor az Atlético Madrid csapatát látja vendégül, mindkét rangadó az RTL+ felületén lesz megtekinthető 20:30-tól.
Idén a Sport TV csatornái is közvetítik a Bajnokok Ligája (BL) mérkőzéseit
Az idei BL kiírás futball nagyágyúit már a Sport TV-n is követhetik a szurkolók. A televízió képernyője előtt például a szerda esti Bayern München-Chelsea rangadót is követhetik a nézők 20:45-től.
A Liverpool és az Atlético Madrid mérkőzése azért is érdekes, mert a felek az előző összecsapások során nem kímélték egymást. Az eddigi UEFA-Bajnokok Ligája statisztikák alapján a Liverpool két alkalommal nyert, két alkalommal döntetlen született, és két meccsen az Atlético diadalmaskodott. Szoboszlai csapata számára azért is lesz érdekes a találkozó, mert, ahogy korábban is megírtuk, a hétvégén csak a 95. percben nyertek, nehezen büntetővel az újonc Burnley ellen, így lesz mit javítaniuk a szerda este folyamán.
A kedd este legizgalmasabb összeállítása talán a Real Madrid-Marseille párharc lesz. A Real jó formában van, az elmúlt négy La Liga mérkőzését győzelemmel zárta, a Marseille viszont döcögősen kezdte a szezont, de a Lorient-t és a Paris FC-t nagy gólkülönbségekkel múlták felül. Az elmúlt találkozók alapján talán a Madrid tekinthető esélyesebbnek, ugyanis négyszer diadalmaskodtak a marseille-i csapat felett, ehhez azonban a franciáknak is lesz egy-két szavuk.
Még szeptember 18-án is folytatódik a BL, csütörtök este is hat párharc várja a labdarúgás szerelmeseit. Ezen a meccsnapon a Newcastle-Barcelona összecsapás lehet a legizgalmasabb, ugyanis a felek már 2003 óta nem találkoztak egymással a pályán, így lesz mivel meglepniük egymást a csapatoknak.
A BL első fordulójának mérkőzései:
|2025.09.16., KEDD
|18.30
18.35
|SPORT1
RTL+
|ATHLETIC BILBAO - ARSENAL
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|18.30
18.35
|SPORT2
RTL+
|PSV - UNION SG
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.30
|RTL+
|REAL MADRID - MARSEILLE
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.45
20.50
|SPORT1
RTL+
|JUVENTUS - DORTMUND
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.45
20.50
|SPORT2
RTL+
|TOTTENHAM - VILLARREAL
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.50
|RTL+
|BENFICA - QARABAG
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|2025.09.17., SZERDA
|18.30
18.35
|SPORT2
RTL+
|SLAVIA PRAHA - BODÖ/GLIMT
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|18.35
|RTL+
|OLYMPIACOS - PAFOS
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.30
|RTL+
|LIVERPOOL - ATLETICO MADRID
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.45
20.50
|SPORT1
RTL+
|PSG - ATALANTA
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.45
20.50
|SPORT2
RTL+
|BAYERN MÜNCHEN - CHELSEA
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.50
|RTL+
|AJAX - INTER
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|2025.09.18., CSÜTÖRTÖK
|18.30
18.35
|SPORT2
RTL+
|CLUB BRUGGE - MONACO
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|18.35
|RTL+
|KÖBENHAVN - LEVERKUSEN
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.30
20.45
|RTL+
SPORT2
|NEWCASTLE - BARCELONA
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.45
20.50
|SPORT1
RTL+
|MANCHESTER CITY - NAPOLI
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.50
|RTL+
|FRANKFURT - GALATASARAY
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
|20.50
|RTL+
|SPORTING - KAIRAT ALMATY
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ