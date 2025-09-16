szeptember 16., kedd

Labdarúgás

2 órája

Bajnokok Ligája: különleges álomért indul harcba Szoboszlai és Kerkez

Címkék#Bajnokok Ligája#alapszakasz#Real Madrid#Szoboszlai Dominik#Liverpool#BL

Kezdődik a klubfutball legnagyobb tornája. A Bajnokok Ligája (BL) alapszakaszának első fordulója máris parázs összecsapásokat kínál, köztük a Liverpool és a Real Madrid mérkőzéseit. Mutatjuk a legizgalmasabb párosításokat!

Szabó Bence

Megkezdődik a versenyfutás a Bajnokok Ligája trófeájáért szeptember 16-án. A döntőt a Puskás Arénában rendezik az idei 2025-2026-os szezon során, így Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak is nagy álma lehet a budapesti finálé. A rekord győztes Real Madrid kedd este 21:00-kor a francia Marseille csapatát fogadja, a Liverpool pedig szerdán 21:00-kor az Atlético Madrid csapatát látja vendégül, mindkét rangadó az RTL+ felületén lesz megtekinthető 20:30-tól.

Bajnokok Ligája
Kemény összecsapás vár a Bajnokok Ligája első fordulójában a Livelpool-ra
Fotó: Peter Powell / Forrás: MTI

Idén a Sport TV csatornái is közvetítik a Bajnokok Ligája (BL) mérkőzéseit

Az idei BL kiírás futball nagyágyúit már a Sport TV-n is követhetik a szurkolók. A televízió képernyője előtt például a szerda esti Bayern München-Chelsea rangadót is követhetik a nézők 20:45-től.

A Liverpool és az Atlético Madrid mérkőzése azért is érdekes, mert a felek az előző összecsapások során nem kímélték egymást. Az eddigi UEFA-Bajnokok Ligája statisztikák alapján a Liverpool két alkalommal nyert, két alkalommal döntetlen született, és két meccsen az Atlético diadalmaskodott. Szoboszlai csapata számára azért is lesz érdekes a találkozó, mert, ahogy korábban is megírtuk, a hétvégén csak a 95. percben nyertek, nehezen büntetővel az újonc Burnley ellen, így lesz mit javítaniuk a szerda este folyamán.

A kedd este legizgalmasabb összeállítása talán a Real Madrid-Marseille párharc lesz. A Real jó formában van, az elmúlt négy La Liga mérkőzését győzelemmel zárta, a Marseille viszont döcögősen kezdte a szezont, de a Lorient-t és a Paris FC-t nagy gólkülönbségekkel múlták felül. Az elmúlt találkozók alapján talán a Madrid tekinthető esélyesebbnek, ugyanis négyszer diadalmaskodtak a marseille-i csapat felett, ehhez azonban a franciáknak is lesz egy-két szavuk.

Még szeptember 18-án is folytatódik a BL, csütörtök este is hat párharc várja a labdarúgás szerelmeseit. Ezen a meccsnapon a Newcastle-Barcelona összecsapás lehet a legizgalmasabb, ugyanis a felek már 2003 óta nem találkoztak egymással a pályán, így lesz mivel meglepniük egymást a csapatoknak.

A BL első fordulójának mérkőzései:
 

2025.09.16., KEDD
18.30
18.35		SPORT1
RTL+		ATHLETIC BILBAO - ARSENAL
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.30
18.35		SPORT2
RTL+		PSV - UNION SG
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.30RTL+REAL MADRID - MARSEILLE
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.45
20.50		SPORT1
RTL+		JUVENTUS - DORTMUND
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.45
20.50		SPORT2
RTL+		TOTTENHAM - VILLARREAL
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.50RTL+BENFICA - QARABAG
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
2025.09.17., SZERDA
18.30
18.35		SPORT2
RTL+		SLAVIA PRAHA - BODÖ/GLIMT
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.35RTL+OLYMPIACOS - PAFOS
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.30RTL+LIVERPOOL - ATLETICO MADRID
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.45
20.50		SPORT1
RTL+		PSG - ATALANTA
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.45
20.50		SPORT2
RTL+		BAYERN MÜNCHEN - CHELSEA
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.50RTL+AJAX - INTER
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
2025.09.18., CSÜTÖRTÖK
18.30
18.35		SPORT2
RTL+		CLUB BRUGGE - MONACO
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.35RTL+KÖBENHAVN - LEVERKUSEN
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.30
20.45		RTL+
SPORT2		NEWCASTLE - BARCELONA
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.45
20.50		SPORT1
RTL+		MANCHESTER CITY - NAPOLI
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.50RTL+FRANKFURT - GALATASARAY
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ
20.50RTL+SPORTING - KAIRAT ALMATY
BAJNOKOK LIGÁJA, LIGASZAKASZ, 1. FORDULÓ

 

 

