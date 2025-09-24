Tatáról Los Angelesbe: Arlóy Zsófia álma a paralimpiai érem

A sport lehet tudatos választás, de sokszor a sors hozza el a fordulópontot. Arlóy Zsófia története is egy játszótéri pingpongasztalnál indult, ahol 14 évesen édesapjával osztozott egyetlen ütőn. A rögtönzött játékra felfigyelt valaki, és felismerve benne a tehetséget, meghívta egy parasport-egyesületbe.

– Nem én választottam a pingpongot, a pingpong választott engem – mondja Zsófi.

Bár akkoriban nem volt semmiféle kapcsolata a parasport világával, végül szülői noszogatásra mégis elment a Halassy Olivér SC egy edzésére.

Arlóy Zsófia új álma Los Angeles

Fotó: Neményi Márton / Forrás: Beküldött

Az első ütések története: így indult Arlóy Zsófia paralimpikon pályafutása

Az akkori edzője, Bogdán Jenő bácsi hamar bedobta a mély vízbe. Alig néhány hónappal az első ütései után, már a Para Országos Bajnokságon indult, ahonnan rögtön éremmel tért haza. Zsófi számára nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes ezzel a sporttal foglalkoznia, és több energiát belefektetnie. Karrierjében már a kezdetek óta támogatták szülei, több versenyre is elkísérték, és elmondása szerint megteremtették neki a lehetőséget, hogy az iskola mellett tudjon a sportra is koncentrálni. A kezdeti sikerek után kerületi és budapesti bajnokságokban is asztalhoz állt, ahol ép férfi játékosok ellen versenyzett.

– A nehézségeim ott jöttek inkább először elő, amikor ebből a kis ,,üdvöske" szerepből szerettem volna megmutatni, hogy tényleg van bennem valami– meséli Zsófi.

Hiába voltak kimagasló eredményei a hazai porondon, a nemzetközi vérkeringésbe csak viszonylag későn került bele, utána pedig rögtön egy Európa-bajnokságon (Eb) találta magát, ami elmondása szerint nem sikerült a legjobban. Maximalista felfogásának hála nem adta fel, kezdetben Kovács Győzővel, később új edzőjével Milos Imrével pedig felzárkóztak a világelithez.

Három állomás: Rio de Janeiro, Tokió és Párizs paralimpiai tapasztalatai

– A 2016-os riói paralimpia maga volt a csoda, mint egy hollywoodi történet – mondja boldogan Zsófi.

A paralimpiai kvalifikációs versenyek idején ugyanis gerincsérvvel küszködött, és úgy tűnt, hogy nem sikerül kijutnia Rióba. A Paralimpiai Bizottság azonban még lehetőséget biztosított arra, hogy Zsófi részt vehessen egy costa ricai tornán, ahol kvótát tudott még szerezni az induláshoz.