Paralimpia

1 órája

Tatáról Los Angelesbe: Arlóy Zsófia álma a paralimpiai érem

Címkék#paralimpia#tatai ac#paralimpiai bizottság#történet#Arlóy Zsófia#los angeles 2028

Egy játszótéri pingpongasztaltól a világ legnagyobb parasport-eseményéig. Három paralimpián eddig az 5. helyig jutott, de célja továbbra is az érem. Arlóy Zsófia a Tatai AC színeiben készül, hogy 2028-ban, Los Angelesben valóra váltsa legnagyobb álmát: paralimpiai érmet szerezzen.

Szabó Bence

A sport lehet tudatos választás, de sokszor a sors hozza el a fordulópontot. Arlóy Zsófia története is egy játszótéri pingpongasztalnál indult, ahol 14 évesen édesapjával osztozott egyetlen ütőn. A rögtönzött játékra felfigyelt valaki, és felismerve benne a tehetséget, meghívta egy parasport-egyesületbe. 
– Nem én választottam a pingpongot, a pingpong választott engem – mondja Zsófi. 
Bár akkoriban nem volt semmiféle kapcsolata a parasport világával, végül szülői noszogatásra mégis elment a Halassy Olivér SC egy edzésére.

Arlóy Zsófia a Tatai AC színeiben készül a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára.
Arlóy Zsófia új álma Los Angeles 
Fotó: Neményi Márton / Forrás: Beküldött

Az első ütések története: így indult Arlóy Zsófia paralimpikon pályafutása

Az akkori edzője, Bogdán Jenő bácsi hamar bedobta a mély vízbe. Alig néhány hónappal az első ütései után, már a Para Országos Bajnokságon indult, ahonnan rögtön éremmel tért haza. Zsófi számára nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes ezzel a sporttal foglalkoznia, és több energiát belefektetnie. Karrierjében már a kezdetek óta támogatták szülei, több versenyre is elkísérték, és elmondása szerint megteremtették neki a lehetőséget, hogy az iskola mellett tudjon a sportra is koncentrálni. A kezdeti sikerek után kerületi és budapesti bajnokságokban is asztalhoz állt, ahol ép férfi játékosok ellen versenyzett. 

– A nehézségeim ott jöttek inkább először elő, amikor ebből a kis ,,üdvöske" szerepből szerettem volna megmutatni, hogy tényleg van bennem valami– meséli Zsófi.
Hiába voltak kimagasló eredményei a hazai porondon, a nemzetközi vérkeringésbe csak viszonylag későn került bele, utána pedig rögtön egy Európa-bajnokságon (Eb) találta magát, ami elmondása szerint nem sikerült a legjobban. Maximalista felfogásának hála nem adta fel, kezdetben Kovács Győzővel, később új edzőjével Milos Imrével pedig felzárkóztak a világelithez.

Három állomás: Rio de Janeiro, Tokió és Párizs paralimpiai tapasztalatai

– A 2016-os riói paralimpia maga volt a csoda, mint egy hollywoodi történet – mondja boldogan Zsófi. 
A paralimpiai kvalifikációs versenyek idején ugyanis gerincsérvvel küszködött, és úgy tűnt, hogy nem sikerül kijutnia Rióba. A Paralimpiai Bizottság azonban még lehetőséget biztosított arra, hogy Zsófi részt vehessen egy costa ricai tornán, ahol kvótát tudott még szerezni az induláshoz. 

– Annak ellenére, hogy injekciót kaptam, hogy bírja a gerincem, életem egyik legjobb formáját hoztam azon a versenyen, ahol egy ponton múlt, hogy kijutottam a paralimpiára – idézi fel Zsófi. 

Rióban aztán minden álomszerűen alakult: az 5. hely már önmagában bravúr volt, különösen, hogy sikerült megvernie egy kínai játékost is. A következő ciklusban a pandémia árnyékában készült. Tokió előtt egyetlen verseny döntött: aki nyer, mehet, aki veszít, otthon marad. Zsófi ezen a versenyen is sérüléssel hátráltatva zsebelte be a Tokióba szóló jegyet, de az ottani 5. hely már keserédes volt számára.
A Tokiót érő szettlabda a videóban.

A 2024-es párizsi paralimpián ismét 5. lett. Bár reális eredmény volt, Zsófi érezte, hogy valamit változtatnia kell, ha el akarja érni a legnagyobb álmát, a paralimpiai érmet.

Tata, a béke és az asztalitenisz szigete

A Vigh Zsolt által vezetett válogatott és a Győri AC NB I-es női csapata fix maradt az életében, de Arlóy Zsófi edzőt váltott, és a Tatai AC trénerével, Lukács Csabával kezdett el dolgozni, akit régóta ismert, és akivel hamar megtalálta a közös hangot. 

– Csabi nagyon érez, szinte szavak nélkül is tudja, mire van szükségem. Tatán pedig mindig feltöltődöm, olyan, mintha a béke szigete lenne – fogalmazott Zsófi. 
Az új felkészülési rendszer tudatosabb, koncepciózusabb. Több erőnléti edzés – Budapesten Metzker-Szombath Barbarával, Tatán pedig Szabó Zsolttal –, célzott technikai változtatások és részletesen felépített versenyterv segítik a munkát. Most érzi igazán, hogy nemcsak keményen, hanem okosan is készülnek, ennek szerves része Harsányi Szabolcs Gergő sportpszichológus is. A közelmúlt versenyei már visszaigazolták a változásokat. Szlovéniában egy japán ellenfél ellen vívott maratoni, 50 perces meccset, majd még aznap gyakorolták a fogadást a problémás szervára. Csehországban egyéniben bronzérmet szerzett, és egy olasz ellenfél ellen a negyeddöntőben vesztett első szett után képes volt megfordítani a meccset. Korábbi cikkünkben is ezt az elszántságot tapasztaltuk a parasportolók kapcsán. 

Los Angeles 2028: az erőnléti edzések elengedhetetlenek az éremhez
Forrás:  beküldött

Los Angeles 2028: a nagy álom

A következő években Európa-bajnokság, világbajnokság és világkupák sora vár Zsófira. A 2027-es Eb győztese automatikusan kvalifikál a paralimpiára, egyébként pedig a világranglistán kell elég jó helyezést elérni. Heti háromszor Budapestről Tatára utazik edzeni, mellette teljes munkaidőben dolgozik. Mégis energikusan tekint a jövőbe. 

– Sokkal többet kapok ettől a pörgéstől, mint amennyit elvesz. Amíg látom, hogy fejlődöm, addig minden kilométer, minden izomláz megéri. Nem vagyok messze az éremtől. Most ezért dolgozunk minden nap – mondta elszántan Zsófi. 
A paralimpikon hollywoodi története 2028-ban kaphat új befejezést, immár egy paralimpiai éremmel.

 

