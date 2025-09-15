Ezt nézd meg!
50 perce
A hétvége legjobb sportfotói egy helyen
Minden, ami a hétvégén történt vármegyénk sportvilágában, képekben.
GALÉRIA: Oroszlány - Süttő. megyei III. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Tatabányai Vasa - Tokod, megyei II. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Környe - Vértessomló, megyei I. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: NBIII.: Képeken az Opus Tigáz Tatabánya - Puskás Akadémia II. meccs (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
