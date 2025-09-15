szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt nézd meg!

50 perce

A hétvége legjobb sportfotói egy helyen

Címkék#fotóválogatás#labdarúgás#sport#galéria

Minden, ami a hétvégén történt vármegyénk sportvilágában, képekben.

Kemma.hu

GALÉRIA: Oroszlány - Süttő. megyei III. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Tatabányai Vasa - Tokod, megyei II. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Környe - Vértessomló, megyei I. osztály, labdarúgás (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: NBIII.: Képeken az Opus Tigáz Tatabánya - Puskás Akadémia II. meccs (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu