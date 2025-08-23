augusztus 23., szombat

Vízilabda

2 órája

Egyetlen céljuk van: az új kiírás jól jöhet Zantleitner Krisztina tanítványainak

Címkék#Zantleitner Krisztina#TWWP#Tatabánya Womens Water Polo#vízilabda#MAFC#UVSE

Zantleitner Krisztina nyilatkozott a tatabányai pólóhelyzetről. A Tatabánya Womens Water Polo női gárdája visszatérne a női vízilabda-bajnokság élvonalába.

Petrik József

A Tatabánya Womens Water Polo (TWWP) OB I-es női vízilabdacsapata a 2024-25-ös pontvadászatot követően búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Ezért az új idényt a másodosztályban, azaz az OB I. B-ben kezdi a társaság. A csapat vezetőedzőjét, a felnőtt világbajnok Zantleitner Krisztinát egyebek között az előttük álló szezonról és az esélyekről kérdeztük.

Zantleitner Krisztina nyilatkozott a tatabányai pólóhelyzetről. A Tatabánya Womens Water Polo női gárdája visszaigyekezne a női vízilabda-bajnokság élvonalába.
Vízilabda: a TWWP azonnal visszajutna az első osztályba
Fotó: 24 Óra archívum

Augusztus eleje óta edz a fiatal csapat

– Mikor kezdték a felkészülést?

– Augusztus negyedikén, azaz most zártuk a közös munkánkban a harmadik hetet. Naponta kétszer edzünk. Délelőtt két pályánk van a tatabányai uszodában, délutánonként pedig a kapu mögött tudunk gyakorolni.

– Hogyan formálódik az együttes?

– A létszám, a játékoskeret megvan. De az „igazán” felnőtt pólósok mindössze hárman-négyen vannak. A többiek fiatalok, de ezt már megszoktuk. Úgy gondolom, hogy lehetőségünk nyílhat még néhány kettős igazolású fiatal szerepeltetésére is.

– Milyenek az OB I. B-ben az ellenfelek és mikor kezdődik a pontvadászat?

– A mieinkkel együtt hat csapat indul az októberben rajtoló bajnokságban. Ez a hat együttes, februárig, körmérkőzéses rendszerben dönti el a végső sorrendet. Riválisunk lesz a Semmelweis egyetem, a Kis Pingvinek, a MAFC, az UVSE II., valamint a Hódmezővásárhely csapata.

Vízilabda: egyértelmű cél a visszajutás

– Mit vár a sajátjaitól, a tatabányai gárdától?

– Az első kettő közé akarunk kerülni. Ugyanis a szövetség versenykiírása szerint az OB I. B első két helyezettje csatlakozik az első osztály alsóházához, és ott – oda-vissza alapon – kiharcolhatja az élvonalba kerülést, illetve maradást. Nekünk is ez a célunk. Ez egyértelmű újdonság a bajnokság rendezésében.

– Mire számíthat a lányoktól?

– Mint eddig mindig, a hazai nevelésű vízilabdázókra építünk. Bár elszomorít, hogy akadtak olyan játékosok is, akik a közelgő érettségire hivatkozva már ifistaként befejezték a sportpályafutásukat. Holott néhányan még az egyetem mellett is tudták vállalni az edzésekkel és mérkőzésekkel járó megterhelést. Ami örömteli, hogy a lányok nagyon akarnak és jól dolgoznak.

 

