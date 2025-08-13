29 perce
Irány az olimpia? Fényesen csillogó tatabányai érem fallabdában a Világjátékokon!
Sporttörténelmi tatabányai siker született a Kínában zajló multisport-eseményen. A fallabdázó Farkas Balázs ezüstérmes lett a Csengtuban zajló Világjátékokon.
Hatodik kiemeltként felállhatott a dobogóra Komárom-Esztergom vármegye büszkesége a négy évenként sorra kerülő rangos multisport-versenyen. A fallabdázó Farkas Balázs ezüstérmet nyert a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon. A nem olimpiai sportágak seregszemléjén a világranglistán 46. helyezett tatabányai sportoló a fináléban 3-0-ra kapott ki a francia Victor Crouintől.
Világjátékok: Farkas Balázs sporttörténelmi tettet vitt véghez
A hatodik helyen kiemelt tatabányai versenyző négy győzelmet aratva jutott el a viadal döntőjébe. A legjobb 32 között kínai, a nyolcaddöntőben guatemalai, a négy közé jutásért cseh, míg az elődöntőben a másodikként kiemelt svájci rivális testén keresztül vezetett az út az aranyéremért zajló mérkőzésig.
A döntőben az első helyen kiemelt címvédő, a francia Victor Crouin azonban már nem adott különösebb esélyt a 28 éves magyar fallabdázónak. A látványos labdameneteket hozó sorsdöntő mérkőzést három szettben (11-9, 11-9, 11-5) a gallok 26 éves kiválósága nyerte meg, így a tatabányai kitűnőség egy ezüstéremmel vigasztalódhatott.
Balázs magyar sporttörténelmet írt, ugyanis első magyarként második helyen végzett a Világjátékokon Chengtu-ban.
Minden percet, amit a pályán töltöttem a döntőben és a tornán, nagyon élveztem és egy életre szóló élménnyel lettem gazdagabb. Nem is tudom még feldolgozni a dolgot és biztos hogy kelleni fog egy pár nap, mire felfogom a történteket. A döntőben a francia túlságosan erős ellenfélnek bizonyult, a kiélezett első két szett végjátékában egyaránt extra teljesítménnyel rukkolt elő. Kettő-nullnál egy top tízes játékos ellen fizikálisan és mentálisan is nehéz visszajönni, főleg az ötödik napon, úgy, hogy valamennyin kemény meccseink voltak. A döntőben is otthagytam szívemet, lelkemet. Nagyon büszke vagyok a teljesítményemre
– fogalmazott a friss Világjátékok-érmes magyar versenyző.
A nőknél a magyar színeket képviselő Chukwu Hannah a vigaszágat megnyerve a 9. helyen végzett.
Változás az olimpia műsorában
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023 novemberi döntésének értelmében öt új sportág került fel az ötkarikás játékok programjára, így a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia műsorán már a fallabda is szerepel majd.
Krajcsák Márk, a fallabdázók szövetségi kapitánya kifejtette: nem csalódott az elveszített finálé miatt, hanem büszke Farkasra, kizárólag a taktika kapcsán van benne némi hiányérzet. Három évvel az olimpia előtt nagyon jó eredménynek tartja az ezüstérem megszerzését, ugyanakkor meglátása szerint kemény munka áll előttük, hogy a kvótaszerzés sikerüljön.
– Nem lesz sétagalopp. Balázs nagyon jó úton van, ezen kell továbbmenni, és akkor szerintem sikerül neki – tekintett előre bizakodóan a szakvezető.
A magyar csapat jelenleg hét arannyal, hét ezüsttel és öt bronzzal az éremtáblázat hatodik helyén áll a vasárnapig tartó Világjátékokon.