Irány az olimpia? Fényesen csillogó tatabányai érem fallabdában a Világjátékokon!

Hatodik kiemeltként felállhatott a dobogóra Komárom-Esztergom vármegye büszkesége a négy évenként sorra kerülő rangos multisport-versenyen. A fallabdázó Farkas Balázs ezüstérmet nyert a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon. A nem olimpiai sportágak seregszemléjén a világranglistán 46. helyezett tatabányai sportoló a fináléban 3-0-ra kapott ki a francia Victor Crouintől.

Világjátékok: Farkas Balázs (balra) ezüstérmet nyert a Kínában zajló világversenyen

Forrás: Magyar Fallabda (Squash) Szövetség/Facebook

Világjátékok: Farkas Balázs sporttörténelmi tettet vitt véghez

A hatodik helyen kiemelt tatabányai versenyző négy győzelmet aratva jutott el a viadal döntőjébe. A legjobb 32 között kínai, a nyolcaddöntőben guatemalai, a négy közé jutásért cseh, míg az elődöntőben a másodikként kiemelt svájci rivális testén keresztül vezetett az út az aranyéremért zajló mérkőzésig.

A döntőben az első helyen kiemelt címvédő, a francia Victor Crouin azonban már nem adott különösebb esélyt a 28 éves magyar fallabdázónak. A látványos labdameneteket hozó sorsdöntő mérkőzést három szettben (11-9, 11-9, 11-5) a gallok 26 éves kiválósága nyerte meg, így a tatabányai kitűnőség egy ezüstéremmel vigasztalódhatott.

Balázs magyar sporttörténelmet írt, ugyanis első magyarként második helyen végzett a Világjátékokon Chengtu-ban.

Minden percet, amit a pályán töltöttem a döntőben és a tornán, nagyon élveztem és egy életre szóló élménnyel lettem gazdagabb. Nem is tudom még feldolgozni a dolgot és biztos hogy kelleni fog egy pár nap, mire felfogom a történteket. A döntőben a francia túlságosan erős ellenfélnek bizonyult, a kiélezett első két szett végjátékában egyaránt extra teljesítménnyel rukkolt elő. Kettő-nullnál egy top tízes játékos ellen fizikálisan és mentálisan is nehéz visszajönni, főleg az ötödik napon, úgy, hogy valamennyin kemény meccseink voltak. A döntőben is otthagytam szívemet, lelkemet. Nagyon büszke vagyok a teljesítményemre

– fogalmazott a friss Világjátékok-érmes magyar versenyző.

A nőknél a magyar színeket képviselő Chukwu Hannah a vigaszágat megnyerve a 9. helyen végzett.

Változás az olimpia műsorában

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023 novemberi döntésének értelmében öt új sportág került fel az ötkarikás játékok programjára, így a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia műsorán már a fallabda is szerepel majd.