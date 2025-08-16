Ma délután rajtol a vármegyei II. osztályú bajnokság

Ma délután kezdődik a vármegyei másodosztály új szezonja. A nyitómeccset Piliscséven rendezik, ahová a kétszeres címvédő Mocsa látogat. Ma délután még két mérkőzést vívnak: az előző szezonban még a vármegyei élvonalban szereplő (igaz, ott a 13., utolsó helyen végző és kieső) Almásfüzitő a Tokodot fogadja, míg a harmadosztályból az Északi csoport megnyerésével feljutó Dunaalmás a Csolnok vendége lesz Sárisápon.

A kétszeres bajnoki címvédő Mocsa zsinórban harmadik aranyáért szállhat harcba a vármegyei másodosztály 2025-26-os szezonjában

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A vármegyei másodosztály első körében szombaton három, vasárnap öt meccset rendeznek



Vasárnap a másik újonc is bemutatkozik: a harmadosztály Déli csoportjában első helyen végző Bana a Tatabányai Vasast látja vendégül. Ami a további párosításokat illet: az Ászár a Dunaszentmiklóst, a Baj a Zsámbék II.-t, a Bakonysárkány a Tardos-TAC-ot, míg a Gyermely az Ácsot fogadja.

A bajnokságban 16 csapat vesz részt.



Szombat, 14 óra

Piliscsévi SE–Mocsa KSE

17.30

Almásfüzitői SC–Tokod SE

Csolnoki SZSE–D.M.A.C. Dunaalmás (Sárisápon rendezik)

vasárnap, 17.30

Ászár KSE–Dunaszentmiklósi SE

Baj KSE–Ikoba Baton Zsámbék II.

Bakonysárkányi SE–Tardosi FC-TAC

Banai KSK–Tatabányai Vasas

Gyermely–Ácsi Kinizsi SC

