augusztus 16., szombat

Labdarúgás

1 órája

Ma délután rajtol a vármegyei II. osztályú bajnokság

Címkék#Mocsa KSE#Ácsi Kinizsi SC#labdarúgás - Megyei II. osztály

Mindössze két hónap szünetet kaptak a csapatok és máris kezdhetik az új bajnokságot. A vármegyei másodosztály 2025-26-os szezonja ma rajtol.

Kun Attila

Ma délután kezdődik a vármegyei másodosztály új szezonja. A nyitómeccset Piliscséven rendezik, ahová a kétszeres címvédő Mocsa látogat. Ma délután még két mérkőzést vívnak: az előző szezonban még a vármegyei élvonalban szereplő (igaz, ott a 13., utolsó helyen végző és kieső) Almásfüzitő a Tokodot fogadja, míg a harmadosztályból az Északi csoport megnyerésével feljutó Dunaalmás a Csolnok vendége lesz Sárisápon. 

vármegyei másodosztály: a hétvégén kezdődik a szezon a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban
A kétszeres bajnoki címvédő Mocsa zsinórban harmadik aranyáért szállhat harcba a vármegyei másodosztály 2025-26-os szezonjában
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

 

A vármegyei másodosztály első körében szombaton három, vasárnap öt meccset rendeznek


Vasárnap a másik újonc is bemutatkozik: a harmadosztály Déli csoportjában első helyen végző Bana a Tatabányai Vasast látja vendégül. Ami a további párosításokat illet: az Ászár a Dunaszentmiklóst, a Baj a Zsámbék II.-t, a Bakonysárkány a Tardos-TAC-ot, míg a Gyermely az Ácsot fogadja. 
A bajnokságban 16 csapat vesz részt. 
 

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 1. forduló 

Szombat, 14 óra
Piliscsévi SE–Mocsa KSE
17.30
Almásfüzitői SC–Tokod SE
Csolnoki SZSE–D.M.A.C. Dunaalmás (Sárisápon rendezik)
vasárnap, 17.30
Ászár KSE–Dunaszentmiklósi SE
Baj KSE–Ikoba Baton Zsámbék II.
Bakonysárkányi SE–Tardosi FC-TAC
Banai KSK–Tatabányai Vasas
Gyermely–Ácsi Kinizsi SC 
 

 

