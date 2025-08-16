1 órája
Ma délután rajtol a vármegyei II. osztályú bajnokság
Mindössze két hónap szünetet kaptak a csapatok és máris kezdhetik az új bajnokságot. A vármegyei másodosztály 2025-26-os szezonja ma rajtol.
Ma délután kezdődik a vármegyei másodosztály új szezonja. A nyitómeccset Piliscséven rendezik, ahová a kétszeres címvédő Mocsa látogat. Ma délután még két mérkőzést vívnak: az előző szezonban még a vármegyei élvonalban szereplő (igaz, ott a 13., utolsó helyen végző és kieső) Almásfüzitő a Tokodot fogadja, míg a harmadosztályból az Északi csoport megnyerésével feljutó Dunaalmás a Csolnok vendége lesz Sárisápon.
A vármegyei másodosztály első körében szombaton három, vasárnap öt meccset rendeznek
Vasárnap a másik újonc is bemutatkozik: a harmadosztály Déli csoportjában első helyen végző Bana a Tatabányai Vasast látja vendégül. Ami a további párosításokat illet: az Ászár a Dunaszentmiklóst, a Baj a Zsámbék II.-t, a Bakonysárkány a Tardos-TAC-ot, míg a Gyermely az Ácsot fogadja.
A bajnokságban 16 csapat vesz részt.
Szombat, 14 óra
Piliscsévi SE–Mocsa KSE
17.30
Almásfüzitői SC–Tokod SE
Csolnoki SZSE–D.M.A.C. Dunaalmás (Sárisápon rendezik)
vasárnap, 17.30
Ászár KSE–Dunaszentmiklósi SE
Baj KSE–Ikoba Baton Zsámbék II.
Bakonysárkányi SE–Tardosi FC-TAC
Banai KSK–Tatabányai Vasas
Gyermely–Ácsi Kinizsi SC