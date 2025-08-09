augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Vértessomlón vívják a forduló rangadóját

Címkék#Koppánymonostor#Vármegyei Kupa#labdarúgás

Igazi hétvégi futballdömping előtt állunk. A Vármegyei Kupa 2. fordulójában 15 mérkőzést rendeznek.

Kun Attila

A hétvégén a Vármegyei Kupa a 2. fordulóval folytatódik, amelyben már az összes induló bemutatkozik. A játéknap slágermeccse az egyaránt az első osztályban szereplő Vértessomló és Lábatlan összecsapása lesz. Érdekesség, hogy a III. osztály Déli csoportjának két nevezője, a Csém és a Szákszend éppen egymással került szembe. 
 

Vármegyei Kupa: a 2. forduló mérkőzéseit rendezik vasárnap
A Vármegyei Kupa címvédője, a Koppánymonostor a Csolnokon ellen játszik
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

 

A Vármegyei Kupa 2. fordulójának párosításai
 

Labdarúgás, Vármegyei Kupa, 2. forduló

Annavölgyi Bányász SE (vármegyei III. osztály)–Bakonysárkányi SE (II. osztály)
Ászár KSE (II.)–Tatai AC (I.)
Bajót Szikra SE (III.)–Wati Kecskéd KSK (I., Lábatlanon rendezik)
Banai KSK (II.)–FC Esztergom (I.)
Csémi SE (III.)–Szákszendi SE (III.)
Csolnoki SZSE (II.)–Koppánymonostori SE (I., Sárisápon rendezik)
D.M.A.C. Dunaalmás (II.)–DG Tát SE (I.)
Gyermely (II.)–Sárisápi BSE (I.)
Mocsa KSE (II.)–Dunaszentmiklósi SE (II.)
Naszály SE (III.)–Tatabányai Vasas (II.)
Oroszlányi SZE LSZ (III.)–Vértesszőlősi SE (I.)
Süttői SC (III.)–Baj KSE (II.)
Tardosi FC-TAC (II.)–Nyerges­újfalu SE (I.)
Tokod SE (II.)–Bábolnai SE (I.)
Vértessomló (I.)–Lábatlani ESE (I.)

A Piliscsévi SE–Környe SE mérkőzés elmarad. 

Az összes meccset vasárnap rendezik, Annavölgyön 17, a többi pályán 18 órakor kezdenek. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu