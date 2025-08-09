Vértessomlón vívják a forduló rangadóját

A hétvégén a Vármegyei Kupa a 2. fordulóval folytatódik, amelyben már az összes induló bemutatkozik. A játéknap slágermeccse az egyaránt az első osztályban szereplő Vértessomló és Lábatlan összecsapása lesz. Érdekesség, hogy a III. osztály Déli csoportjának két nevezője, a Csém és a Szákszend éppen egymással került szembe.



A Vármegyei Kupa címvédője, a Koppánymonostor a Csolnokon ellen játszik

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Vármegyei Kupa 2. fordulójának párosításai



Labdarúgás, Vármegyei Kupa, 2. forduló Annavölgyi Bányász SE (vármegyei III. osztály)–Bakonysárkányi SE (II. osztály)

Ászár KSE (II.)–Tatai AC (I.)

Bajót Szikra SE (III.)–Wati Kecskéd KSK (I., Lábatlanon rendezik)

Banai KSK (II.)–FC Esztergom (I.)

Csémi SE (III.)–Szákszendi SE (III.)

Csolnoki SZSE (II.)–Koppánymonostori SE (I., Sárisápon rendezik)

D.M.A.C. Dunaalmás (II.)–DG Tát SE (I.)

Gyermely (II.)–Sárisápi BSE (I.)

Mocsa KSE (II.)–Dunaszentmiklósi SE (II.)

Naszály SE (III.)–Tatabányai Vasas (II.)

Oroszlányi SZE LSZ (III.)–Vértesszőlősi SE (I.)

Süttői SC (III.)–Baj KSE (II.)

Tardosi FC-TAC (II.)–Nyerges­újfalu SE (I.)

Tokod SE (II.)–Bábolnai SE (I.)

Vértessomló (I.)–Lábatlani ESE (I.) A Piliscsévi SE–Környe SE mérkőzés elmarad.

Az összes meccset vasárnap rendezik, Annavölgyön 17, a többi pályán 18 órakor kezdenek.

