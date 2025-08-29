1 órája
Nem született meglepetés a Vármegyei Kupában
Mindegyik magasabb osztályú csapat sikerrel vette az újabb kört. A Vármegyei Kupa harmadik fordulóját rendezték.
A Vármegyei Kupa harmadik körét rendezték szerdán (a Naszály–Bábolna mérkőzést már vasárnap lejátszották). A nyolc párharcból négyben volt osztálykülönbség a mérkőző felek között, mindegyik meccset a magasabb osztályú csapat nyerte. A vármegyei első osztályban szereplő gárdák összecsapásain a Kecskéd, a Sárisáp és a Vértessomló bizonyult jobbnak.
Labdarúgás, Vármegyei Kupa, 3. forduló
Naszály SE-TB V (vármegyei III. osztály)–Bábolnai SE (vármegyei I. osztály) 0–2 (0–1)
Naszály, vezette: Berecz Levente (Baranyai László, Eperjesi Levente).
Gólszerző: Nyári (16., 70.).
Annavölgyi Bányász SE (III.)–Koppánymonostori SE (I.) 1–7 (0–2)
Annavölgy, vezette: Lovas Gábor (Berecz Levente, Eperjesi Bence).
Gólszerző: Valek (90.), illetve Valkó M. (22., 78.), Hartmann (33.), Ballester-Garcia (54.), Pulai (72.), Ilyés (76.), Tímár (89.).
Banai KSK (II.)–DG Tát SE (I.) 0–4 (0–1)
Bana, vezette: Perge Viktor (Vámosi Benedek, Mann Ádám József).
Gólszerző: Varga Márk (37.), Papp (62., 72.), Dékány (70.).
Csémi SE (III.)–Tatai AC (I.) 0–13 (0–8)
Csém, vezette: Szabó Géza (Dávid Rita, Bazsánt Attila Marcell).
Gólszerző: Hajas (5., 42.), Mészáros (7., 27.), Márton (25.), Korcsok (40.), Bogár (43.), Koch (45.), Szőke (56., 73.), Unger (68., 90.), Marticsek (83.).
Kiállítva: Maruzs (Tata, 48.).
Mocsa KSE (II.)–Baj KSE (II.) 7–1 (3–0)
Mocsa, vezette: Kiss Dominik (Kiss Csaba, Patócs Dorina).
Gólszerző: Zuggó (33., 35., 42.), Nádudvari (47., 90.), Csizmadia (79. - tizenegyesből), Kovács (87.), illetve Kuzma (89.).
Sárisápi BSE (I.)–Nyergesújfalu SE (I.) 4–0 (1–0)
Sárisáp, vezette: Szeibert Philip (Katona Bence Mihály, Farkas Bálint).
Gólszerző: Nagy (36.), Bartl (55.), Barna (75.), Mészáros (87.).
Kiállítva: Bartl (60.), illetve Molnár A. P. (90.).
Vértessomló (I.)–Vértesszőlősi SE (I.) 2–1 (0–1)
Vértessomló, vezette: Áy János Hunor (Faragó György, Szajkó Árpád Attila).
Gólszerző: Kis-Paszkosz (50.), Erdei (80.), illetve Ozoróczi (31.).
Wati Kecskéd KSK (I.)–Környe SE (I.) 2–0 (2–0)
Kecskéd, vezette: Kreitl Tamás (Kun Péter Attila, Huszka Dániel László).
Gólszerző: Klestenitz (42.), Hatos (45. - tizenegyesből).
Kiállítva: Kiss (Környe, 78.).
A győztesek továbbjutottak.
Korábbi eredmények:
1. forduló
Ácsi Kinizsi SC (II.)–Wati Kecskéd KSK (I.) 3–5 (2–1)
Ács, vezette: Kiss Dominik (Mosolygó Máté, Mann Ádám József).
Gólszerző: Horváth (30.), Kohár M. (33., 67.), illetve Hatos (18., 65. – tizenegyesből, 76.), Klestenitz (47.), Raffai (54.).
Banai KSK (II.)–Almásfüzitői SC (II.) 8–1 (4–1)
Bana, vezette: Németh Richárd (Lakatos Zoltán, Dávid Rita).
Gólszerző: Nyári (4.), Ress (25., 50.), Varga P. (41.), Lakatos L. A. (44., 66., 73.), Róth M. (87.), illetve Petőcz (7.).
A 2. fordulóból még nem közölt eredmények
Naszály SE-TB V (III.)–Tatabányai Vasas (II.) 5–2 (1–1)
Naszály, vezette: Janovics István (Vámosi Benedek, Szalai Balázs).
Gólszerző: Németh (9.), Dragonya (53.), Lakatos S. (59.), E. Balogh (65., 73.), illetve Szabó (13.), Leco A. (83.).
Az elmaradt Piliscsévi SE (II.)–Környe SE (I.) mérkőzést 3-0-val a Környe javára ítélte a vármegyei igazgatóság versenybizottsága.