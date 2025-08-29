Nem született meglepetés a Vármegyei Kupában

A Vármegyei Kupa harmadik körét rendezték szerdán (a Naszály–Bábolna mérkőzést már vasárnap lejátszották). A nyolc párharcból négyben volt osztálykülönbség a mérkőző felek között, mindegyik meccset a magasabb osztályú csapat nyerte. A vármegyei első osztályban szereplő gárdák összecsapásain a Kecskéd, a Sárisáp és a Vértessomló bizonyult jobbnak.

A Vértessomló (fehérben) nehezen, a Tata (sárga-feketében) annál könnyebben jutott tovább a Vármegyei Kupa harmadik fordulójából

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra



Naszály SE-TB V (vármegyei III. osztály)–Bábolnai SE (vármegyei I. osztály) 0–2 (0–1)

Naszály, vezette: Berecz Levente (Baranyai László, Eperjesi Levente).

Gólszerző: Nyári (16., 70.).

Annavölgyi Bányász SE (III.)–Koppánymonostori SE (I.) 1–7 (0–2)

Annavölgy, vezette: Lovas Gábor (Berecz Levente, Eperjesi Bence).

Gólszerző: Valek (90.), illetve Valkó M. (22., 78.), Hartmann (33.), Ballester-Garcia (54.), Pulai (72.), Ilyés (76.), Tímár (89.).

Banai KSK (II.)–DG Tát SE (I.) 0–4 (0–1)

Bana, vezette: Perge Viktor (Vámosi Benedek, Mann Ádám József).

Gólszerző: Varga Márk (37.), Papp (62., 72.), Dékány (70.).

Csémi SE (III.)–Tatai AC (I.) 0–13 (0–8)

Csém, vezette: Szabó Géza (Dávid Rita, Bazsánt Attila Marcell).

Gólszerző: Hajas (5., 42.), Mészáros (7., 27.), Márton (25.), Korcsok (40.), Bogár (43.), Koch (45.), Szőke (56., 73.), Unger (68., 90.), Marticsek (83.).

Kiállítva: Maruzs (Tata, 48.).

Mocsa KSE (II.)–Baj KSE (II.) 7–1 (3–0)

Mocsa, vezette: Kiss Dominik (Kiss Csaba, Patócs Dorina).

Gólszerző: Zuggó (33., 35., 42.), Nádudvari (47., 90.), Csizmadia (79. - tizenegyesből), Kovács (87.), illetve Kuzma (89.).

Sárisápi BSE (I.)–Nyergesújfalu SE (I.) 4–0 (1–0)

Sárisáp, vezette: Szeibert Philip (Katona Bence Mihály, Farkas Bálint).

Gólszerző: Nagy (36.), Bartl (55.), Barna (75.), Mészáros (87.).

Kiállítva: Bartl (60.), illetve Molnár A. P. (90.).

Vértessomló (I.)–Vértesszőlősi SE (I.) 2–1 (0–1)

Vértessomló, vezette: Áy János Hunor (Faragó György, Szajkó Árpád Attila).

Gólszerző: Kis-Paszkosz (50.), Erdei (80.), illetve Ozoróczi (31.).

Wati Kecskéd KSK (I.)–Környe SE (I.) 2–0 (2–0)

Kecskéd, vezette: Kreitl Tamás (Kun Péter Attila, Huszka Dániel László).

Gólszerző: Klestenitz (42.), Hatos (45. - tizenegyesből).

Kiállítva: Kiss (Környe, 78.).