Annavölgyi és banai bravúr a Vármegyei Kupában

Vasárnap a 2. fordulóval folytatódott a Vármegyei Kupa. A vármegyei harmadosztályban szereplő Annavölgy gólzáporos meccsen verte a második vonalban játszó Bakonysárkányt, míg az ugyancsak másodosztályú Bana az első osztályban szereplő Esztergomot ejtette ki egy döntetlennel. A sorozat versenyszabályzata szerint ha két, különböző osztályban szereplő csapat mérkőzése döntetlenre végződik, az alacsonyabb osztályú jut tovább. A forduló slágermeccsén a Vértessomló simán verte a hozzá hasonlóan élvonalbeli Lábatlant, a többi pályán papírforma-eredmények születtek.

A Koppánymonostor (lila-feteében) és a Tata (fekete-fehérben) is magabiztos győzelemmel vette a Vármegyei Kupa 2. fordulóját

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra



Annavölgyi Bányász SE (vármegyei III. osztály)–Bakonysárkányi SE (II. osztály) 4–3 (2–2)

Annavölgy, vezette: Mann Ádám József (Bokor Benjamin Alex, Mátyus Gábor).

Gólszerző: Sáska (16.), Somogyi (38.), Valek (63.), Kiss (67.), illetve Koncz (21.), Nagy J. (24., 76.).

Kiállítva: Wohl (Bakonysárkány, 90.).

Ászár KSE (II.)–Tatai AC (I.) 2–8 (2–3)

Ászár, vezette: Urszán István (Janovics István, Csákány István).

Gólszerző: Palotás (3.), Sáhó (26. - tizenegyesből), illetve Hajas (28.), Szőke (44., 77.), Mészáros (45+1.), Unger (56.), Maruzs (70.), Csontos (84.), Pénzelik (87.).

Bajót Szikra SE (III.)–Wati Kecskéd KSK (I.) 0–6 (0–2)

Lábatlan, vezette: Németh Richárd (Patócs Dorina, Bankó István).

Gólszerző: Hajba (8., 42.), Raffai (60.), Harsányi (61.), Horváth (77., 83.).

Banai KSK (II.)–FC Esztergom (I.) 1–1 (0–0)

Bana, vezette: Kiss Csaba (Berecz Levente, Nemes András).

Gólszerző: Molnár P. (84.), illetve Prska (61. - tizenegyesből).

Csémi SE (III.)–Szákszendi SE (III.) 4–3 (0–0)

Csém, vezette: Szabó Géza (Szűr Balázs, Varga Éva).

Gólszerző: Vigh (53.), Jónás (62.), Keszi (66.), Lakatos (74.), illetve Kiss (57.), Szabó Gábor (59.), Marton (91.).

Kiállítva: Kovács T. (Szákszend, 70.).

Csolnoki SZSE (II.)–Koppánymonostori SE (I.) 0–6 (0–3)

Sárisáp, vezette: Szeibert Philip (Jászberényi Marcell, Gabala Zsombor).

Gólszerző: Valkó M. (20., 57.), Ballester-Garcia (22.), Vörös (38.), Hartmann (56.), Ilyés (87.).