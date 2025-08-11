augusztus 11., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Annavölgyi és banai bravúr a Vármegyei Kupában

Címkék#vármegyei kupa#Annavölgy#Bakonysárkány#labdarúgás#Tata

Az Annavölgy és a Bana is továbbjutott magasabb osztályú riválisával szemben. A Vármegyei Kupa 2. fordulóját rendezték vasárnap.

Kun Attila

Vasárnap a 2. fordulóval folytatódott a Vármegyei Kupa. A vármegyei harmadosztályban szereplő Annavölgy gólzáporos meccsen verte a második vonalban játszó Bakonysárkányt, míg az ugyancsak másodosztályú Bana az első osztályban szereplő Esztergomot ejtette ki egy döntetlennel. A sorozat versenyszabályzata szerint ha két, különböző osztályban szereplő csapat mérkőzése döntetlenre végződik, az alacsonyabb osztályú jut tovább. A forduló slágermeccsén a Vértessomló simán verte a hozzá hasonlóan élvonalbeli Lábatlant, a többi pályán papírforma-eredmények születtek.

Vármegyei Kupa: a 2. forduló mérkőzéseit rendezték vasárnap
A Koppánymonostor (lila-feteében) és a Tata (fekete-fehérben) is magabiztos győzelemmel vette a Vármegyei Kupa 2. fordulóját
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

 

Labdarúgás, Vármegyei Kupa, 2. forduló


Annavölgyi Bányász SE (vármegyei III. osztály)–Bakonysárkányi SE (II. osztály) 4–3 (2–2)
Annavölgy, vezette: Mann Ádám József (Bokor Benjamin Alex, Mátyus Gábor).
Gólszerző: Sáska (16.), Somogyi (38.), Valek (63.), Kiss (67.), illetve Koncz (21.), Nagy J. (24., 76.).
Kiállítva: Wohl (Bakonysárkány, 90.).

Ászár KSE (II.)–Tatai AC (I.) 2–8 (2–3)
Ászár, vezette: Urszán István (Janovics István, Csákány István).
Gólszerző: Palotás (3.), Sáhó (26. - tizenegyesből), illetve Hajas (28.), Szőke (44., 77.), Mészáros (45+1.), Unger (56.), Maruzs (70.), Csontos (84.), Pénzelik (87.).

Bajót Szikra SE (III.)–Wati Kecskéd KSK (I.) 0–6 (0–2)
Lábatlan, vezette: Németh Richárd (Patócs Dorina, Bankó István).
Gólszerző: Hajba (8., 42.), Raffai (60.), Harsányi (61.), Horváth (77., 83.).

Banai KSK (II.)–FC Esztergom (I.) 1–1 (0–0)
Bana, vezette: Kiss Csaba (Berecz Levente, Nemes András).
Gólszerző: Molnár P. (84.), illetve Prska (61. - tizenegyesből).

Csémi SE (III.)–Szákszendi SE (III.) 4–3 (0–0)
Csém, vezette: Szabó Géza (Szűr Balázs, Varga Éva).
Gólszerző: Vigh (53.), Jónás (62.), Keszi (66.), Lakatos (74.), illetve Kiss (57.), Szabó Gábor (59.), Marton (91.).
Kiállítva: Kovács T. (Szákszend, 70.).

Csolnoki SZSE (II.)–Koppánymonostori SE (I.) 0–6 (0–3)
Sárisáp, vezette: Szeibert Philip (Jászberényi Marcell, Gabala Zsombor).
Gólszerző: Valkó M. (20., 57.), Ballester-Garcia (22.), Vörös (38.), Hartmann (56.), Ilyés (87.).

D.M.A.C. Dunaalmás (II.)–DG Tát SE (I.) 0–6 (0–2)
Dunaalmás, vezette: Nagygellér Miklós (Ángyás Ferenc, Németh Gábor).
Gólszerző: Jónás (11.), Papp (32., 51., 77.), Putnoki (54.), Dékány (72.).

Gyermely (II.)–Sárisápi BSE (I.) 0–9 (0–6)
Gyermely, vezette: Kiss Dominik (Kurali Zoltán, Krausz Gergely).
Gólszerző: Mészáros (7.), Jurásek (17.), Manga (23., 59.), Barna (28., 43., 66., 73.), Bredóka (44.).

Mocsa KSE (II.)–Dunaszentmiklósi SE (II.) 4–2 (2–0)
Mocsa, vezette: Perge Viktor (Fekete Benedek, Sas Dominik).
Gólszerző: Zuggó (38. - tizenegyesből, 43., 69.), Kovács (94.), illetve Lounes (59.), Purgel (75.).

Oroszlányi SZE (III.)–Vértesszőlősi SE (I.) 1–8 (0–5)
Oroszlány, vezette: Baranyai László (Mosolygó Máté, Nagy Gabriella Virág).
Gólszerző: Horváth (86. - tizenegyesből), illetve Hideg (17., 27., 41.), Goldschmiedt (35.), Boros F. (42., 55.), Farkas (77., 81.).

Süttői SC (III.)–Baj KSE (II.) 2–3 (1–0)
Süttő, vezette: Lakatos Zoltán (Szalai Balázs, Bazsánt Attila Marcell).
Gólszerző: Vajda (45.), Horváth (82.), illetve Bova (74. - tizenegyesből), Számvéber (77., 85.).

Tardosi FC-TAC (II.)–Nyergesújfalu SE (I.) 2–7 (0–1)
Tardos, vezette: Katona Bence Mihály (Lovas Gábor, Gyuricza Pál).
Gólszerző: Koronczi (68., 90.), illetve Mann (16., 54.), Szőke (52., 82.), Cseh (62. - tizenegyesből, 66.), Sortán (84.).

Tokod SE (II.)–Bábolnai SE (I.) 1–3 (0–2)
Tokod, vezette: Huszka Dániel László (Kun Péter Attila, dr. Vankó Gábor).
Gólszerző: Németh (55.), illetve Szalai (11., 51.), Gerebics (20.).

Vértessomló (I.)–Lábatlani ESE (I.) 6–3 (5–0)
Vértessomló, vezette: Áy János Hunor (Faragó György, Vámosi Benedek).
Gólszerző: Koller (4., 35.), Petőcz (8.), Batin (16.), Kovács (24.), Kis-Paszkosz (80.), illetve Gimesi (65., 79.), Kara (85.).

A Piliscsévi SE (II.)–Környe SE (I.) mérkőzés elmaradt.

A Naszály SE (III.)–Tatabányai Vasas (II.) mérkőzést szerdán, 18 órától rendezik.

A győztesek továbbjutottak, döntetlen esetén az alacsonyabb osztály csapat lépett a következő körbe.

 

