Folytatódik a Területi Kupa, mutatjuk a harmadik forduló párosításait

Összesen 34 vármegyei csapat nevezett a Komárom-Esztergom Vármegyei Kupa, közülük azonban már csak 16-an vannak versenyben. A harmadik kör sorsolására az MLSZ bizottsági termében került sor a tatabányai Megyeházán. A labdarúgó Vármegyei Kupa harmadik fordulóját augusztus 27-én, szerdán rendezik, melyben kellemes meglepetésre több harmadosztályú csapat is érdekelt lesz. Mindegyik mérkőzés 18 órakor kezdődik.

Vármegyei Kupa: tizenhat csapat reménykedhet még a végső sikerben

Forrás: komarom.mlsz.hu

Vármegyei Kupa: mindhárom osztály érdekelt

Két élvonalbeli párosítást hozott össze Fortuna a Vármegyei Kupa harmadik fordulójában. A sorsolást Csák Albert grassroots koordinátor és Tóth Attila VB elnök bonyolította le.

A Kecskéd az élvonalbeli újonc Környét, míg a Vértessomló a Vértesszőlőst fogadja. A kupacímvédő Koppánymonostor a harmadosztályú Annavölgyre utazik, míg a Tatai AC Csémre látogat.

A területi első osztályban szereplő csapatok közül tíz, míg a második divízióból három, a harmadosztályból pedig két együttes izgulhatott a nyolcaddöntős golyók kihúzásánál.

A Naszály SE-Tatabányai Vasas kooperáció pedig a második és a harmadik osztályból tevődik össze.

A legjobb nyolc közé jutás sorsa egy mérkőzésen dől majd el.

Út a Puskás Arénába?

Az elődöntős csapatok a labdarúgó Magyar Kupa 2026-27-es főtábláján is indulhatnak, melynek döntőjére a 2019 novemberében átadott Puskás Arénában kerül majd sor. A Mol Magyar Kupa idei kiírásában hat Komárom-Esztergom vármegyei együttes még versenyben van.