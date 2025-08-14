1 órája
Folytatódik a Területi Kupa, mutatjuk a harmadik forduló párosításait
A tatabányai Megyeházán sorsolták ki a területi kupasorozat harmadik fordulóját. A labdarúgó Vármegyei Kupa augusztus 27-én folytatódik.
Összesen 34 vármegyei csapat nevezett a Komárom-Esztergom Vármegyei Kupa, közülük azonban már csak 16-an vannak versenyben. A harmadik kör sorsolására az MLSZ bizottsági termében került sor a tatabányai Megyeházán. A labdarúgó Vármegyei Kupa harmadik fordulóját augusztus 27-én, szerdán rendezik, melyben kellemes meglepetésre több harmadosztályú csapat is érdekelt lesz. Mindegyik mérkőzés 18 órakor kezdődik.
Vármegyei Kupa: mindhárom osztály érdekelt
Két élvonalbeli párosítást hozott össze Fortuna a Vármegyei Kupa harmadik fordulójában. A sorsolást Csák Albert grassroots koordinátor és Tóth Attila VB elnök bonyolította le.
A Kecskéd az élvonalbeli újonc Környét, míg a Vértessomló a Vértesszőlőst fogadja. A kupacímvédő Koppánymonostor a harmadosztályú Annavölgyre utazik, míg a Tatai AC Csémre látogat.
A területi első osztályban szereplő csapatok közül tíz, míg a második divízióból három, a harmadosztályból pedig két együttes izgulhatott a nyolcaddöntős golyók kihúzásánál.
A Naszály SE-Tatabányai Vasas kooperáció pedig a második és a harmadik osztályból tevődik össze.
A legjobb nyolc közé jutás sorsa egy mérkőzésen dől majd el.
Út a Puskás Arénába?
Az elődöntős csapatok a labdarúgó Magyar Kupa 2026-27-es főtábláján is indulhatnak, melynek döntőjére a 2019 novemberében átadott Puskás Arénában kerül majd sor. A Mol Magyar Kupa idei kiírásában hat Komárom-Esztergom vármegyei együttes még versenyben van.
Labdarúgás, Vármegyei Kupa
3. forduló (augusztus 27., 18 óra):
Mocsa KSE (II.)–Baj KSE (II.)
Wati Kecskéd KSK (I.)–Környe SE (I.)
Banai KSK (II.)–DG Tát SE (I.)
Csémi SE (III.)–Tatai AC (I.)
Vértessomlói KSK (I.)–Vértesszőlősi SE (I.)
Annavölgyi BSE (III.)–Koppánymonostori SE (I.)
Sárisápi BSE (I.)–Nyergesújfalu SE (I.)
Naszály SE-Tatabányai Vasas (III./II.)–Bábolnai SE (I.)