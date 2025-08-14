augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

20°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Folytatódik a Területi Kupa, mutatjuk a harmadik forduló párosításait

Címkék#tatai ac#Koppánymonostori SE#vármegyei kupa#Komárom-Esztergom Vármegyei Kupa#labdarúgás

A tatabányai Megyeházán sorsolták ki a területi kupasorozat harmadik fordulóját. A labdarúgó Vármegyei Kupa augusztus 27-én folytatódik.

Kemma.hu

Összesen 34 vármegyei csapat nevezett a Komárom-Esztergom Vármegyei Kupa, közülük azonban már csak 16-an vannak versenyben. A harmadik kör sorsolására az MLSZ bizottsági termében került sor a tatabányai Megyeházán. A labdarúgó Vármegyei Kupa harmadik fordulóját augusztus 27-én, szerdán rendezik, melyben kellemes meglepetésre több harmadosztályú csapat is érdekelt lesz. Mindegyik mérkőzés 18 órakor kezdődik.

A tatabányai Megyeházán sorsolták ki a területi kupasorozat harmadik fordulóját. A labdarúgó Vármegyei Kupa augusztus 27-én folytatódik.
Vármegyei Kupa: tizenhat csapat reménykedhet még a végső sikerben
Forrás: komarom.mlsz.hu

Vármegyei Kupa: mindhárom osztály érdekelt

Két élvonalbeli párosítást hozott össze Fortuna a Vármegyei Kupa harmadik fordulójában. A sorsolást Csák Albert grassroots koordinátor és Tóth Attila VB elnök bonyolította le.

A Kecskéd az élvonalbeli újonc Környét, míg a Vértessomló a Vértesszőlőst fogadja. A kupacímvédő Koppánymonostor a harmadosztályú Annavölgyre utazik, míg a Tatai AC Csémre látogat.

A területi első osztályban szereplő csapatok közül tíz, míg a második divízióból három, a harmadosztályból pedig két együttes izgulhatott a nyolcaddöntős golyók kihúzásánál.

A Naszály SE-Tatabányai Vasas kooperáció pedig a második és a harmadik osztályból tevődik össze.

A legjobb nyolc közé jutás sorsa egy mérkőzésen dől majd el.

Út a Puskás Arénába?

Az elődöntős csapatok a labdarúgó Magyar Kupa 2026-27-es főtábláján is indulhatnak, melynek döntőjére a 2019 novemberében átadott Puskás Arénában kerül majd sor. A Mol Magyar Kupa idei kiírásában hat Komárom-Esztergom vármegyei együttes még versenyben van.

Labdarúgás, Vármegyei Kupa

3. forduló (augusztus 27., 18 óra):

Mocsa KSE (II.)–Baj KSE (II.)

Wati Kecskéd KSK (I.)–Környe SE (I.)

Banai KSK (II.)–DG Tát SE (I.)

Csémi SE (III.)–Tatai AC (I.)

Vértessomlói KSK (I.)–Vértesszőlősi SE (I.)

Annavölgyi BSE (III.)–Koppánymonostori SE (I.)

Sárisápi BSE (I.)–Nyergesújfalu SE (I.)

Naszály SE-Tatabányai Vasas (III./II.)–Bábolnai SE (I.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu