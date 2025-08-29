augusztus 29., péntek

Labdarúgás

1 órája

Csonka fordulóval indul a harmadosztályú bajnokság

Útjára indul a labda a legalacsonyabb divízióban. A vármegyei III. osztályban csupán hat mérkőzésre kerül sor a nyitó körben.

Kun Attila

Majd három hónap szünet után a harmadosztályú bajnokságban is útjára indul a labda, mégpedig csonka fordulóval, hiszen az első körre kiírt 10 meccsből csak hatot rendeznek meg. A vármegyei III. osztályban egy mérkőzést leszámítva mindegyik találkozóra vasárnap kerül sor.

Vármegyei III: az Oroszlány (zöld mezben) a Szomódot látja vendégül vasárnap délután
Vármegyei III: a bajnokok szintet léptek

A nyitó hétvégén még nem lép pályára az előző szezonban még másodosztályú Nagyigmánd, valamint az újrainduló Széchenyi és az először nevező Turul.

Az előző idényben bajnok Dunaalmás és Bana a másodosztályban próbál szerencsét az új szezonban.

Labdarúgás, vármegyei III. osztály, déli csoport, 1. forduló

Vasárnap, 17.30: Bokod FCE–Szákszendi SE, Csémi SE–Bakonyszombathely KSE, Rédei KSE–Etei SE. A Császári SE–Dad SE és a Nagyigmándi KSK–Kocs KSE mérkőzéseket november 2-án, 13.30-tól rendezik.

Északi csoport, 1. forduló:

Szombat, 17:30: Annavölgyi Bányász SE–TABAK; vasárnap, 17.30: Naszály SE–Vértestolnai TE, Oroszlányi SE–Bar-Nul Szomódi SE. A Pilismarót SC–Széchenyi TSE és a Turul SE–Süttői SC mérkőzéseket november 16-án, 13.30-tól rendezik. Szabadnapos: Bajót Szikra SE.

 

