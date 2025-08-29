Csonka fordulóval indul a harmadosztályú bajnokság

Majd három hónap szünet után a harmadosztályú bajnokságban is útjára indul a labda, mégpedig csonka fordulóval, hiszen az első körre kiírt 10 meccsből csak hatot rendeznek meg. A vármegyei III. osztályban egy mérkőzést leszámítva mindegyik találkozóra vasárnap kerül sor.

Vármegyei III: az Oroszlány (zöld mezben) a Szomódot látja vendégül vasárnap délután

Fotó: 24 Óra archívum

Vármegyei III: a bajnokok szintet léptek

A nyitó hétvégén még nem lép pályára az előző szezonban még másodosztályú Nagyigmánd, valamint az újrainduló Széchenyi és az először nevező Turul.

Az előző idényben bajnok Dunaalmás és Bana a másodosztályban próbál szerencsét az új szezonban.