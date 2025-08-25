Mennyei megyei: továbbra is az Ászár vezeti a bajnokságot

Harmincegy gólt hozott a területi másodosztály második játéknapja. A vármegyei II. osztályban az elmúlt hétvégén - Mol Magyar Kupa-résztvevő híján - teljes fordulóra, azaz nyolc mérkőzésre került sor. Két játéknapot követően továbbra is az előző idényben ötödik helyezett Ászár vezeti a tizenhat csapatot felvonultató tabellát.

Vármegyei II. osztály: az Almásfüzitő (világos mezben) az élvonalbeli kiesés után a másodosztályban is pont nélkül áll

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei II osztály: változatlan az éllovas kiléte

A bajnoki címvédő Mocsa 4–0 arányban diadalmaskodott a előző szezonban hatodik helyezett Csolnok ellen. Az Ászár 5–0-ra jobbnak bizonyult a Bakonysárkánnyal szemben, így megőrizte vezető pozícióját a tabellán.

Az előző idény végén az első osztályból kiesett Almásfüzitő továbbra is pont nélkül áll, miután 3–1-re kikapott Tardoson.

A 2024-25-ös kiírásban a harmadosztály Északi csoportját megnyerő újonc Dunaalmás továbbra is pont nélkül áll az utolsó helyen, miután 4–0-ra kikapott a Dunaszentmiklós ellen.

Érdekesség, hogy egyetlen döntetlen eredmény sem született a fordulóban.

Az Ászár-Zsámbék-Mocsa-Gyermely-Tardos ötös két játéknap után továbbra is hibátlan mérleggel, hat-hat bajnoki ponttal áll a rangsorban.