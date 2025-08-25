20 perce
Mennyei megyei: továbbra is az Ászár vezeti a bajnokságot
A Mol Magyar Kupa árnyékában sem állt meg az élet a területi bajnokságokban. A vármegyei II. osztályban teljes fordulót rendeztek. Két játéknap után még öten hibátlanok a mezőnyben.
Harmincegy gólt hozott a területi másodosztály második játéknapja. A vármegyei II. osztályban az elmúlt hétvégén - Mol Magyar Kupa-résztvevő híján - teljes fordulóra, azaz nyolc mérkőzésre került sor. Két játéknapot követően továbbra is az előző idényben ötödik helyezett Ászár vezeti a tizenhat csapatot felvonultató tabellát.
Vármegyei II osztály: változatlan az éllovas kiléte
A bajnoki címvédő Mocsa 4–0 arányban diadalmaskodott a előző szezonban hatodik helyezett Csolnok ellen. Az Ászár 5–0-ra jobbnak bizonyult a Bakonysárkánnyal szemben, így megőrizte vezető pozícióját a tabellán.
Az előző idény végén az első osztályból kiesett Almásfüzitő továbbra is pont nélkül áll, miután 3–1-re kikapott Tardoson.
A 2024-25-ös kiírásban a harmadosztály Északi csoportját megnyerő újonc Dunaalmás továbbra is pont nélkül áll az utolsó helyen, miután 4–0-ra kikapott a Dunaszentmiklós ellen.
Érdekesség, hogy egyetlen döntetlen eredmény sem született a fordulóban.
Az Ászár-Zsámbék-Mocsa-Gyermely-Tardos ötös két játéknap után továbbra is hibátlan mérleggel, hat-hat bajnoki ponttal áll a rangsorban.
Labdarúgás, Területi II. osztály, 2. forduló
- Ácsi Kinizsi SC-Piliscsévi SC 1–2
Gólszerzők: Bruckner (84.), illetve Koller (25.), Pap (80.).
- Mocsa KSE–Csolnoki SZSE 4–0
Gólszerzők: Nádudvari (6.), Kerekes (28.), Korán (43.), Rácz (73.).
- D.M.A.C Dunaalmás–Dunaszentmiklósi SE 0–4
Gólszerzők: Boros (20.), Lounes (54.), Kollár (62.), Schmidt (90.).
- Ászár KSE–Bakonysárkányi SE 5–0
Gólszerzők: Palotás (19.), Sáhó (43.), Kiss (53.), Méhes (56.), Wolf (66.).
- Tardosi FC - TAC–Almásfüzitői SC 3–1
Gólszerzők: Koronczi (7.), Fekete (65.), Molnár (84.), illetve Rakita (80.).
- Tokod SE–Baj KSE 1–2
Gólszerzők: Németh (67.), illetve Bódi (36., 41.).
- Ikoba Beton Zsámbék II–Banai KSK 4–2
Gólszerzők: Gulyás (14.), Billege (46.), Madaras (54.), Juhász (71.), illetve Kovács (1.), Nagy (75.).
- Tatabányai Vasas–Gyermely 0–2
Gólszerzők: Terplán (17.), Juhász (87.).
