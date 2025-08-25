augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

20 perce

Mennyei megyei: továbbra is az Ászár vezeti a bajnokságot

A Mol Magyar Kupa árnyékában sem állt meg az élet a területi bajnokságokban. A vármegyei II. osztályban teljes fordulót rendeztek. Két játéknap után még öten hibátlanok a mezőnyben.

Luter Márk

Harmincegy gólt hozott a területi másodosztály második játéknapja. A vármegyei II. osztályban az elmúlt hétvégén - Mol Magyar Kupa-résztvevő híján - teljes fordulóra, azaz nyolc mérkőzésre került sor. Két játéknapot követően továbbra is az előző idényben ötödik helyezett Ászár vezeti a tizenhat csapatot felvonultató tabellát.

Vármegyei II. osztály: az Almásfüzitő (világos mezben) az élvonalbeli kiesés után a másodosztályban is pont nélkül áll
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei II osztály: változatlan az éllovas kiléte

A bajnoki címvédő Mocsa 4–0 arányban diadalmaskodott a előző szezonban hatodik helyezett Csolnok ellen. Az Ászár 5–0-ra jobbnak bizonyult a Bakonysárkánnyal szemben, így megőrizte vezető pozícióját a tabellán.

Az előző idény végén az első osztályból kiesett Almásfüzitő továbbra is pont nélkül áll, miután 3–1-re kikapott Tardoson.

A 2024-25-ös kiírásban a harmadosztály Északi csoportját megnyerő újonc Dunaalmás továbbra is pont nélkül áll az utolsó helyen, miután 4–0-ra kikapott a Dunaszentmiklós ellen.

Érdekesség, hogy egyetlen döntetlen eredmény sem született a fordulóban.

Az Ászár-Zsámbék-Mocsa-Gyermely-Tardos ötös két játéknap után továbbra is hibátlan mérleggel, hat-hat bajnoki ponttal áll a rangsorban.

Labdarúgás, Területi II. osztály, 2. forduló

  • Ácsi Kinizsi SC-Piliscsévi SC 1–2

Gólszerzők: Bruckner (84.), illetve Koller (25.), Pap (80.).

  • Mocsa KSE–Csolnoki SZSE 4–0

Gólszerzők: Nádudvari (6.), Kerekes (28.), Korán (43.), Rácz (73.).

  • D.M.A.C Dunaalmás–Dunaszentmiklósi SE 0–4

Gólszerzők: Boros (20.), Lounes (54.), Kollár (62.), Schmidt (90.).

  • Ászár KSE–Bakonysárkányi SE 5–0

Gólszerzők: Palotás (19.), Sáhó (43.), Kiss (53.), Méhes (56.), Wolf (66.).

  • Tardosi FC - TAC–Almásfüzitői SC 3–1

Gólszerzők: Koronczi (7.), Fekete (65.), Molnár (84.), illetve Rakita (80.).

  • Tokod SE–Baj KSE 1–2

Gólszerzők: Németh (67.), illetve Bódi (36., 41.).

  • Ikoba Beton Zsámbék II–Banai KSK 4–2

Gólszerzők: Gulyás (14.), Billege (46.), Madaras (54.), Juhász (71.), illetve Kovács (1.), Nagy (75.).

  • Tatabányai Vasas–Gyermely 0–2

Gólszerzők: Terplán (17.), Juhász (87.).


 

