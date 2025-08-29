1 órája
Almásfüzitőn vendégszerepel a bajnoki éllovas
Az újonc otthonába látogat a listavezető Ászár. A labdaúgó vármegyei II. osztály harmadik fordulója következik.
Az Ászár vezetésével fordulnak a csapatok a hétvégi fordulóra a második divízióban. A labdarúgó vármegyei II osztályban nyolc mérkőzésre kerül sor szombaton és vasárnap.
Vármegyei II: ismét teljes fordulót rendeznek
A másodosztályban a listavezető Ászár a pont nélkül álló, az élvonalból kiesett Almásfüzitő vendége lesz, a második helyen álló Zsámbék II. a szintén nulla pontos Tatabányai Vasashoz látogat, míg a harmadik Mocsa a Dunaszentmiklóst látja vendégül.
A szintén hibátlan Gyermely és Tardos-TAC a Piliscsév, illetve a Baj vendége lesz.
Egymással játszik a két sereghajtó: a Bakonysárkány a Dunaalmást fogadja.
Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 3. forduló
Szombat, 17.30: Almásfüzitői SC–Ászár KSE, Csolnoki SZSE–Ácsi Kinizsi SC (Sárisápon rendezik).
Vasárnap, 17.30: Baj KSE–Tardosi FC-TAC, Bakonysárkányi SE–D.M.A.C. Dunaalmás, Banai KSK–Tokod SE, Mocsa KSE–Dunaszentmiklósi SE, Piliscsévi SE–Gyermely, Tatabányai Vasas–Ikoba Beton Zsámbék II.
Mennyei megyei: továbbra is az Ászár vezeti a bajnokságot