Almásfüzitőn vendégszerepel a bajnoki éllovas

Az Ászár vezetésével fordulnak a csapatok a hétvégi fordulóra a második divízióban. A labdarúgó vármegyei II osztályban nyolc mérkőzésre kerül sor szombaton és vasárnap.

Vármegyei II: az Almásfüzitő a listavezető Ászár otthonába utazik

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei II: ismét teljes fordulót rendeznek

A másodosztályban a listavezető Ászár a pont nélkül álló, az élvonalból kiesett Almásfüzitő vendége lesz, a második helyen álló Zsámbék II. a szintén nulla pontos Tatabányai Vasashoz látogat, míg a harmadik Mocsa a Dunaszentmiklóst látja vendégül.

A szintén hibátlan Gyermely és Tardos-TAC a Piliscsév, illetve a Baj vendége lesz.

Egymással játszik a két sereghajtó: a Bakonysárkány a Dunaalmást fogadja.