Labdarúgás

1 órája

Almásfüzitőn vendégszerepel a bajnoki éllovas

Az újonc otthonába látogat a listavezető Ászár. A labdaúgó vármegyei II. osztály harmadik fordulója következik.

Kun Attila

Az Ászár vezetésével fordulnak a csapatok a hétvégi fordulóra a második divízióban. A labdarúgó vármegyei II osztályban nyolc mérkőzésre kerül sor szombaton és vasárnap.

Vármegyei II: az Almásfüzitő a listavezető Ászár otthonába utazik
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Vármegyei II: ismét teljes fordulót rendeznek

A másodosztályban a listavezető Ászár a pont nélkül álló, az élvonalból kiesett Almásfüzitő vendége lesz, a második helyen álló Zsámbék II. a szintén nulla pontos Tatabányai Vasashoz látogat, míg a harmadik Mocsa a Dunaszentmiklóst látja vendégül.

A szintén hibátlan Gyermely és Tardos-TAC a Piliscsév, illetve a Baj vendége lesz. 

Egymással játszik a két sereghajtó: a Bakonysárkány a Dunaalmást fogadja.

Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 3. forduló

Szombat, 17.30: Almásfüzitői SC–Ászár KSE, Csolnoki SZSE–Ácsi Kinizsi SC (Sárisápon rendezik).

Vasárnap, 17.30: Baj KSE–Tardosi FC-TAC, Bakonysárkányi SE–D.M.A.C. Dunaalmás, Banai KSK–Tokod SE, Mocsa KSE–Dunaszentmiklósi SE, Piliscsévi SE–Gyermely, Tatabányai Vasas–Ikoba Beton Zsámbék II.

 

