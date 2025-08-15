1 órája
Apa, kezdődik: mutatjuk a vármegyei I. osztály őszi párosításait
Szombaton végre elkezdődik a labdarúgó-szezon Komárom-Esztergomban! Hétvégén elrajtol a vármegyei I osztály 2025-26-os pontvadászata. Mutatjuk a bajnokság őszi párosításait!
Hétvégén veszi kezdetét a vármegyei I osztály 2025-26-os küzdelmei. A megyefoci élvonalának első fordulójában hazai pályán kezd az előző idény végén a bajnoki címről éppencsak lemaradó Tatai AC, aki a Vértessomlót látja vendégül, amely talán a játéknap egyik legjobban csengő párosítása. A kupacímvédő Koppánymonostor a Vértesszőlős ellen nyitja a mennyei megyeinek is becézett divízió új szezonját. A bajnoki címvédő Zsámbéki SK az idei szezonban már az NB III-ban rúgja a bőrt, így a Tata várhatja legnagyobb esélyesként a tavalyi tizenhárommal szemben immár csak tizenkét csapatot felvonultató területi I-es pontvadászatot. Mutatjuk olvasóinknak a területi első osztály sorsolását!
Vármegyei I osztály: az őszi idény sorsolása
- 1. forduló, augusztus 16., szombat: Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE, 17.30. Tatai AC–Vértessomló, 18. Augusztus 17., vasárnap: Környe SE–Bábolnai SE, FC Esztergom–Lábatlani ESE, Nyergesújfalu SE–DG Tát SE, Sárisápi BSE–Wati Kecskéd KSK, 17.30.
- 2. forduló, augusztus 24., szombat: Wati Kecskéd KSK–Tatai AC, Vértessomló–Nyergesújfalu SE, DG Tát SE–FC Esztergom, Vértesszőlősi SE–Környe SE, 17.30. Szeptember 3., szerda: Lábatlani ESE–Koppánymonostori SE, 17. November 23., vasárnap: Bábolnai SE–Sárisápi BSE, 14.
- 3. forduló, augusztus 30., szombat: Koppánymonostori SE–DG Tát SE, 17.30. Tatai AC–Sárisápi BSE, 18. Augusztus 31., vasárnap: Környe SE–Lábatlani ESE, FC Esztergom–Vértessomló, Nyergesújfalu SE–Wati Kecskéd KSK, Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE, 17.30.
- 4. forduló, szeptember 6., szombat: Tatai AC–Bábolnai SE, 18. Szeptember 7., vasárnap: Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE, Wati Kecskéd KSK–FC Esztergom, Vértessomló–Koppánymonostori SE, DG Tát SE–Környe SE, Lábatlani ESE–Vértesszőlősi SE, 16.30.
- 5. forduló, szeptember 13., szombat: Koppánymonostori SE–Wati Kecskéd KEK, 16.30. Szeptember 14., vasárnap: Környe SE–Vértessomló, FC Esztergom–Sárisápi BSE, Nyergesújfalu SE–Tatai AC, Vértesszőlősi SE–DG Tát SE, Bábolnai SE–Lábatlani ESE, 16.30.
- 6. forduló, szeptember 20., szombat: Tatai AC–FC Esztergom, 18. Szeptember 21. vasárnap: Nyergesújfalu SE–Bábolnai SE, Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE, Wati Kecskéd KSK–Környe SE, Vértessomló–Vértesszőlősi SE, DG Tát SE–Lábatlani ESE, 16.
- 7. forduló, szeptember 27., szombat: Koppánymonostori SE–Tatai AC, 16. Szeptember 28., vasárnap: Környe SE–Sárisápi BSE, FC Esztergom–Nyergesújfalu SE, Lábatlani ESE–Vértessomló, Vértesszőlősi SE–Wati Kecskéd KSE, Bábolnai SE–DG Tát SE, 16.
- 8. forduló, október 4., szombat: Tatai AC–Környe SE, 18. Október 5., vasárnap: FC Esztergom–Bábolnai SE, Nyergesújfalu SE–Koppánymonostori SE, Sárisápi BSE–Vértesszőlősi SE, Wati Kecskéd KSK–Lábatlani ESE, Vértessomló–DG Tát SE.
- 9. forduló, október 11., szombat: Koppánymonostori SE–FC Esztergom, 15. Október 12, vasárnap: Környe SE–Nyergesújfalu SE, DG Tát SE–Wati Kecskéd KSK, Lábatlani ESE–Sárisápi BSE, Vértesszőlősi SE–Tatai AC, Bábolnai SE–Vértessomló, 15.
- 10. forduló, október 18., szombat: Koppánymonostori SE–Bábolnai SE, 14.30. Tatai AC–Lábatlani ESE, 18. Október 19., vasárnap: FC Esztergom–Környe SE, Nyergesújfalu SE–Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE–DG Tát SE, Wati Kecskéd KSK–Vértessomló, 14.30.
- 11. forduló, október 26., vasárnap: Környe SE–Koppánymonostori SE, Vértessomló–Sárisápi BSE, DG Tát SE–Tatai AC, Lábatlani ESE–Nyergesújfalu SE, Vértesszőlősi SE–FC Esztergom, Bábolnai SE–Wati Kecskéd KSK, 13.30.
- 12. forduló, november 2., vasárnap: Bábolnai SE–Környe SE, Vértesszőlősi SE–Koppánymonostori SE, Lábatlani ESE–FC Esztergom, DG Tát SE–Nyergesújfalu SE, Vértessomló–Tatai AC, Wati Kecskéd KSK–Sárisápi BSE, 13.30.
- 13. forduló, november 8., szombat: Koppánymonostori SE–Lábatlani ESE, 13.30. Tatai AC–Wati Kecskéd KSK, 18. November 9., vasárnap: Nyergesújfalu SE–Vértessomló, FC Esztergom–DG Tát SE, Környe SE–Vértesszőlősi SE, Sárisápi BSE–Bábolnai SE, 13.30.
- 14. forduló, november 16., vasárnap: Lábatlani ESE–Környe SE, DG Tát SE–Koppánymonostori SE, Vértessomló–FC Esztergom, Wati Kecskéd KSK–Nyergesújfalu SE, Sárisápi BSE–Tatai AC, Vértesszőlősi SE–Bábolnai SE, 13.30.
A vármegyei I. osztály első fordulójának hivatalos jegyzőkönyvei EZEN A LINKEN érhetőek el!
